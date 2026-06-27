Hà Nội kiến nghị sớm dừng khai thác tuyến đường sắt từ Ngọc Hồi vào trung tâm

Nội dung này được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải vào chiều 27/6.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đối với hệ thống đường sắt đô thị, thành phố đang tập trung triển khai hai tuyến đang thi công là tuyến số 2 và tuyến số 3; đồng thời đã khởi công thêm 5 tuyến đường sắt đô thị và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai trên thực tế.

Theo Chủ tịch Hà Nội, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hệ thống đường sắt đô thị không chỉ phục vụ phát triển giao thông mà còn phải đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chiến lược khác. Vì vậy, quy mô đầu tư, yêu cầu kỹ thuật cũng như tổng mức đầu tư đều tăng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Mặc dù Hà Nội đã được phân cấp, phân quyền nhiều hơn trong triển khai các dự án, thành phố vẫn mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, kỹ thuật và nguồn lực tài chính để xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông, vừa bảo đảm yêu cầu kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn tất thủ tục bàn giao hai tuyến đường sắt cải dịch từ Phú Xuyên đến Ngọc Hồi và tuyến đường sắt Vành đai phía Đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên để thành phố sớm tổ chức triển khai.

Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1, đồng thời dừng khai thác tuyến đường sắt hiện hữu từ Ngọc Hồi vào trung tâm Hà Nội nhưng vẫn bảo đảm kết nối thông suốt của mạng lưới đường sắt quốc gia.

Đối với các dự án đường sắt quốc gia, gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, phường chuẩn bị quỹ đất tái định cư, quy hoạch khu vực di dời mồ mả và chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để có thể triển khai ngay khi đủ điều kiện.

“Hiện nay, điều Hà Nội đang chờ là hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và đặc biệt là việc bàn giao mốc giới của chủ đầu tư. Ngay khi có đầy đủ các hồ sơ này, thành phố sẽ triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Thủ tướng, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện, bàn giao chỉ giới, mốc giới của hai dự án đường sắt trọng điểm để địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Quang cảnh hội nghị.

Về dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Chủ tịch Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn ba địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã hoàn thành từ cuối năm 2025.

Về tiến độ thi công, các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 (đường song hành) cơ bản bảo đảm tiến độ; riêng đoạn qua thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, vướng mắc hiện nay là tiến độ triển khai phần dự án thành phần còn chậm, việc huy động nguồn lực của nhà đầu tư và các nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tài chính; rà soát tiến độ theo từng tháng, kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc và áp dụng các biện pháp theo hợp đồng đối với các trường hợp không đáp ứng cam kết tiến độ.

Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, Chủ tịch Hà Nội khẳng định, đây là dự án đặc biệt quan trọng nhằm kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với sân bay Gia Bình, phục vụ Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, do quá trình chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian, đến ngày 25/6 vừa qua hợp đồng BT mới chính thức được ký kết. Trên thực địa, nhà thầu đã triển khai một số hạng mục ban đầu.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội hiện cơ bản đạt gần 100% tiến độ. Thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư triển khai quyết liệt để bảo đảm thông xe kỹ thuật vào tháng 11/2027; việc hoàn thành toàn tuyến có thể chậm hơn so với mốc thông xe kỹ thuật.

Chủ tịch Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu, triển khai dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, đặc biệt là đoạn qua địa bàn Hà Nội, nhằm tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giữa Thủ đô với các địa phương trong Vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Ông Vũ Đại Thắng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành trung ương để Hà Nội triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm quốc gia cũng như các công trình hạ tầng quan trọng của Thủ đô.

“Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng mỗi công trình trọng điểm quốc gia hoàn thành không chỉ tạo thêm một tuyến đường, một cây cầu hay một tuyến đường sắt, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô, Vùng Thủ đô và cả nước”, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ.