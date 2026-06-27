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Đà Nẵng có thêm khu đô thị 5.000 tỷ, tích hợp 500 căn nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Đà Nẵng có thêm khu đô thị 5.000 tỷ, tích hợp 500 căn nhà ở xã hội

Dự án Khu đô thị Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) quy hoạch khu nhà ở xã hội với quy mô 500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động thu nhập thấp ở khu vực Hội An – Điện Bàn.

Ngày 26/6, lễ khởi công giai đoạn II, III, IV Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) diễn ra, đánh dấu bước phát triển mới của khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô 66,2 ha.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Giang Thanh

Đáng chú ý, trong quy hoạch dự án Khu đô thị Thanh Hà, chủ đầu tư triển khai khu nhà ở xã hội với diện tích 4,2 ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, thể hiện cam kết về định hướng phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Khu nhà ở xã hội này sẽ có 6 block, mỗi block cao 9 tầng với tổng số 500 căn hộ, quy mô dân cư là 2.000 người, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động thu nhập thấp trên địa bàn.

Theo chủ đầu tư, trong giai đoạn I, dự án đã hoàn thiện hạ tầng trên diện tích 19,2 ha, gồm hệ thống giao thông nội khu, công viên, quảng trường và hồ cảnh quan.

Được biết, giai đoạn II, III và IV, dự án được đầu tư với tổng mức 5.000 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đồng bộ, tạo nên mạng lưới kết nối liên hoàn với các tuyến giao thông huyết mạch nối Hội An – Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đúng với tinh thần nhân văn “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, sau khi hoàn thành, khu đô thị Thanh Hà sẽ đóng góp quan trọng để thay đổi bộ mặt đô thị của Đà Nẵng, thúc đẩy và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố.

“Đặc biệt, việc triển khai khu nhà ở xã hội trong phạm vi dự án thể hiện tinh thần trách nhiệm, thiện chí của nhà đầu tư, chung tay cùng chính quyền tạo dựng một hạ tầng an cư tốt, tạo điểm nhấn đô thị kết hợp bảo đảm an sinh xã hội cho người có thu nhập thấp, đúng với tinh thần nhân văn “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Tuấn nói.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, tiếp tục rà soát thủ tục pháp lý, triển khai đúng tiến độ, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển không gian đô thị xanh, kết nối hiệu quả với các trục giao thông và khu dân cư hiện hữu.

Theo Giang Thanh

Tiền Phong

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