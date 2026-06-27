Becamex khởi công hơn 6.200 căn nhà ở xã hội, có 1.000 căn hộ cho thuê dành cho công nhân



Ngày 26/6, Tập đoàn Becamex phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công 4 dự án nhà ở xã hội tại các phường Chánh Hiệp và Thuận Giao, bổ sung thêm 6.229 căn hộ cho thị trường nhà ở xã hội TP.HCM.

Các dự án được triển khai gồm Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) với 1.178 căn hộ và Khu 4 Định Hòa với 3.190 căn hộ, cùng nằm tại phường Chánh Hiệp; Khu 2 Việt Sing với 923 căn hộ và Khu 7 Việt Sing với 938 căn hộ, cùng thuộc phường Thuận Giao. Tất cả đều là các khối chung cư cao từ 20 đến 22 tầng.

Theo chủ đầu tư, toàn bộ số căn hộ thuộc chương trình nhà ở xã hội, phục vụ người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định.

Điểm đáng chú ý của đợt triển khai lần này là khoảng 1.000 căn hộ sẽ được phát triển theo mô hình cho thuê với mức giá phù hợp, hướng đến nhóm công nhân và người lao động chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà nhưng có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài. Trên quỹ đất hiện hữu, doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục đầu tư thêm khoảng 2.000 căn nhà ở cho thuê trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với 4 dự án vừa khởi công, Becamex hiện cũng đang hoàn thiện hai dự án chung cư cao tầng tại Khu 6 Việt Sing và Khu 5 Định Hòa. Như vậy, tổng số dự án nhà ở xã hội doanh nghiệp đang triển khai đã nâng lên 6 dự án với quy mô hơn 10.400 căn hộ, dự kiến phục vụ hơn 31.000 người dân và người lao động.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội của Becamex được triển khai từ năm 2011 và mở rộng sang nhà ở công nhân từ năm 2018. Hiện doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 302 ha dành cho lĩnh vực này, dự kiến cung cấp hơn 118.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho trên 300.000 người dân và lao động. Đến nay, Becamex đã hoàn thành 8 dự án nhà ở xã hội với khoảng 10.000 căn hộ, phục vụ hơn 27.000 cư dân, đồng thời xây dựng khoảng 37.000 căn nhà ở công nhân cho hơn 92.000 lao động.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường thêm hơn 34.000 căn hộ mới, trong đó có hơn 5.200 căn nhà ở cho thuê. Mô hình kết hợp giữa nhà ở để bán và nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của lực lượng lao động tại các khu công nghiệp, đặc biệt là nhóm công nhân trẻ và lao động nhập cư.

TP.HCM hiện là địa phương được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội lớn nhất cả nước với mục tiêu hoàn thành 199.400 căn đến năm 2030. Riêng giai đoạn 2026-2030, thành phố cần hoàn thành hơn 181.000 căn hộ.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã khởi công 9 dự án nhà ở xã hội với gần 11.000 căn hộ, đồng thời có 19 dự án khác đang được triển khai với quy mô khoảng 19.000 căn. Trong quý III năm nay, thành phố dự kiến tiếp tục khởi công thêm 59 dự án với gần 54.900 căn hộ nhằm tăng tốc hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.