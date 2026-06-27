Lý do Bệnh viện Quốc tế chất lượng cao gần 5.000 tỷ ở Đà Nẵng chậm triển khai?

Thanh tra Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra về vệc chấp hành chính sách, pháp luật trong triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Chất lượng cao (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; nay là phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Một thành viên HDI - Bệnh viện Quốc tế Chất lượng cao Đà Nẵng.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, diện tích đất thực hiện dự án là 107.944 m², mật độ xây dựng toàn khu 33,32%, gồm khu bệnh viện và chẩn đoán 250 giường; khu phục hồi, nghỉ dưỡng và khu nhân viên 100 phòng; khu lưu trú và nghỉ dưỡng 150 phòng; khu văn phòng và đào tạo cho 100 sinh viên. Tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2011 - 2013, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Chất lượng cao với quy mô 13,2ha và tổ chức mời gọi đầu tư. Sau đó, chỉ có Công ty cổ phần HDI - Bệnh viện Quốc tế chất lượng cao Đà Nẵng đăng ký tham gia. Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa được triển khai.

Bệnh viện Chất lượng cao với số vốn đầu tư lên đến gần 5.000 tỷ đồng chậm triển khai. (Ảnh minh họa)

Kết quả thanh tra cho thấy Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng (nay là Sở Tài Chính) thẩm tra tại Công văn số 953/SKHĐT-KTN ngày 29/4/2014, trình UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu chưa đánh giá đầy đủ pháp lý về quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về môi trường theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa đánh giá đầy đủ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất.

Thanh tra Đà Nẵng cũng chỉ ra khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại vị trí ban đầu nên dự án được điều chỉnh địa điểm thực hiện. Cụ thể, ngày 12/10/2017, dự án được UBND cấp quyết định chủ trương đầu tư tại vị trí mới, diện tích 107.944 m². Đến năm 2020, dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai, dự án chậm so với tiến độ được phê duyệt do quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý kéo dài, đồng thời chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi một số thông tin pháp lý của dự án (tên dự án, người đại diện theo pháp luật) và điều chỉnh quy mô đầu tư do quy hoạch dự án với quy mô 250 giường bệnh không còn phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển y tế chất lượng cao của thành phố. Vì vậy, năm 2023, Công ty đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đồng thời đề xuất điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc, nâng quy mô giường bệnh từ 250 giường lên 900 giường và điều chỉnh các hạng mục liên quan theo quy định.

Trong quá trình này, Công ty đã nhiều lần có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án chưa hoàn thành các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch và chưa đưa đất vào sử dụng theo tiến độ được phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là do còn vướng mắc trong việc xử lý nội dung liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III. Theo đó, dự án Bệnh viện Quốc tế chất lượng cao Đà Nẵng được xác định thuộc trường hợp “Giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng nhưng không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định Điều 118 Luật Đất đai 2013...”.