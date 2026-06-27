Cận cảnh BST dinh thự siêu sang giữa Ciputra: diện tích sàn cả ngàn m2, sổ đỏ trao tay ngay khi nhận nhà

Ciputra - Tây Hồ Tây từ lâu đã được xem là "địa chỉ vàng" của giới tinh hoa Hà Nội. Với cộng đồng cư dân chủ yếu là công dân toàn cầu, giới "old money" và tầng lớp thượng lưu, nơi đây không chỉ sở hữu mặt bằng giá thuộc nhóm cao nhất Thủ đô mà còn là biểu tượng của vị thế và đẳng cấp sống. Trong bối cảnh quỹ đất phát triển dự án mới gần như đã cạn kiệt, đặc biệt là quỹ đất thấp tầng, bất kỳ sản phẩm nào xuất hiện tại khu vực này đều nhanh chóng trở thành "hàng hiếm" được săn đón.

Chính vì vậy, việc Noble Palace Tay Ho chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao cùng sổ đỏ trao tay cho chủ nhân càng làm gia tăng sức hút của dự án. Đáng chú ý, sự xuất hiện của bộ sưu tập dinh thự có diện tích đất từ hơn 105m² đến gần 1.300m², tổng diện tích sàn xây dựng trung bình lên tới cả nghìn mét vuông, lớn nhất hơn 2.300m² ngay giữa lõi Ciputra đã tạo nên một dấu ấn hiếm thấy trên thị trường bất động sản siêu sang. Đặt trong bối cảnh một căn biệt thự khoảng 100m² tại Ciputra đã được xem là ngôi nhà lý tưởng, quy mô của Noble Palace Tay Ho thực sự là một "ngoại lệ" hiếm có.

Cận cảnh những dinh thự 5 sao đang được Sunshine Group thi công hoàn thiện ở Ciputra

Có quy mô 5 tầng nổi cùng 1 tầng hầm, dinh thự tại Noble Palace Tay Ho sở hữu diện tích sàn tương đương diện tích của 10 đến hơn 20 căn hộ cao cấp cộng lại.

Với hệ phào chỉ chạm khắc tinh xảo, những mái vòm cân xứng theo tỷ lệ vàng cùng hệ cột và lan can sắt nghệ thuật được chế tác công phu, mỗi căn dinh thự gợi nhắc đến vẻ uy nghi, tráng lệ của những biệt phủ quý tộc châu Âu.

Từ hệ mái Masard bề thế đến các bậc tam cấp ốp đá sang trọng, mỗi chi tiết đều được hoàn thiện kỹ lưỡng nhằm mang đến một tổng thể kiến trúc vừa đậm chất di sản vừa bền vững vượt thời gian.

Được biết, vật liệu cho dinh thự cũng được tuyển chọn ở đẳng cấp cao nhất: Mái đá Slate Lai Châu, gỗ tự nhiên, kết hợp cùng công nghệ phục chế chuyên dụng cho các bảo tàng và lâu đài cổ châu Âu hoàn thiện mặt ngoài

Bên cạnh BST dinh thự, Noble Palace Tay Ho còn có loại hình shop villas cũng được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng, dự kiến sẽ hình thành các tuyến phố thương mại sầm uất tại Ciputra

Cận cảnh mặt tiền một tuyến phố tại Crown Grand Mansion, với các shop villas đã hoàn thành thi công kết cấu, đang triển khai thi công hoàn thiện với các công tác xây trát, thi công mái, phào chỉ và sơn mặt ngoài...

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Noble Palace Tay Ho nằm ở cấu trúc hầm riêng cho 100% dinh thự và shopvillas, được xây dựng full diện tích đất. Ngoài garage được quy hoạch garage riêng, gia chủ có thể thiết kế hầm thành các không gian tùy biến như phòng tiệc, quầy bar, phòng chiếu phim, trưng bày nghệ thuật, hay hầm rượu đẳng cấp…đối với dinh thự hoặc kho hàng hoá với shopvillas.

Khu vực garage được thiết kế kết nối trực tiếp với mạng giao thông ngầm nội khu. Chủ nhân có thể di chuyển từ dinh thự ra ngoài mà không cần sử dụng đường trên mặt đất, một đặc quyền về riêng tư và an ninh thường hay xuất hiện trong các biệt phủ tỷ phú tại châu Âu hay Trung Đông.

Theo cập nhật từ thực tế, gần 100% các dinh thự và shopvillas tại Noble Palace Tay Ho đang triển khai hoàn thiện đồng bộ mặt ngoài, cùng hệ thống cảnh quan và sân vườn, sẵn sàng bàn giao cùng sổ đỏ ngay từ Quý 3 năm nay. Trên thị trường, giới chuyên gia cho rằng, những bất động sản thấp tầng sở hữu vị trí lõi đô thị, pháp lý hoàn chỉnh và quy mô lớn lên tới cả nghìn mét vuông như Noble Palace Tay Ho đang dần biến mất khỏi Thủ đô, đặc biệt khi Hà Nội tái thiết và quỹ đất vàng ngày càng khan hiếm. Trong tương lai, việc nắm giữ thêm một tài sản tương tự sẽ chỉ còn là câu chuyện "bất khả thi" hoặc những thương vụ chuyển nhượng trong âm thầm của giới siêu giàu.