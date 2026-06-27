Alumi Premium (Alluvia City): Tổ ấm “3 trong 1” cùng đặc quyền khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng

Khi quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, nhiều người phải đứng trước những lựa chọn khi giải bài toán an cư: Chọn vị trí gần trung tâm thì chật hẹp, chọn gần thiên nhiên sống sinh thái thì xa xôi, chọn làm "của để dành" thì không tạo dòng tiền cho hiện tại.

Bà Hoàng Thanh Thúy, quản lý cấp cao của một doanh nghiệp bất động sản chia sẻ: "Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mà những sản phẩm chỉ dựa vào một lợi thế như vị trí, thiết kế, hay tiện ích sẽ khó duy trì sức hút trong dài hạn. Ngay cả phân khúc cao cấp, không phải sản phẩm nào cũng giải tốt được những bài toán "ba trong một" đó".

Trong hệ quy chiếu đó, hai tòa tháp Alumi Premium 3 và 4, nằm trong tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi (dự án Alluvia City) được xem là lời giải. Đáp ứng được cả ba lớp giá trị: không gian an cư chiều lòng đa thế hệ, hệ sinh thái wellness 365 ngày cùng nguồn khoáng nóng tự nhiên ngay ngưỡng cửa, một tài sản tạo dòng tiền bền vững, đó là lý do tại sao Alumi Premium trở thành tâm điểm của khu Đông Hà Nội trong thời gian qua.

Hai tòa tháp Alumi Premium 3 và 4 nằm trong tổ hợp Alumi - Tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên ra mắt thị trường tại Alluvia City

An cư tiện nghi dành cho đa thế hệ với triết lý "ngôi nhà biết thở"

Tại Alumi Premium 3 và 4, các căn hộ được thiết kế theo triết lý "ngôi nhà biết thở", tận dụng tối đa mặt thoáng từ thiết kế chữ T, kết hợp cùng hệ kính cao cấp full trần chạm sàn đón trọn luồng sinh khí tự nhiên từ sông Hồng.

100% căn hộ tại Alumi Premium đều đảm bảo độ sáng, thoáng tối đa để đón gió sông và ánh nắng

BST căn hộ tại đây đa dạng về loại hình từ studio, 1PN+ tới 2 - 3PN, Penthouse (3-5PN), được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu không gian sinh hoạt chung vừa đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho từng thành viên. Đặc biệt, 100% căn hộ 3PN đều là căn góc, ban công rộng để đón nắng gió, cùng lợi thế tầng cao khai mở tối đa tầm nhìn.

Sự tinh tế còn được khẳng định qua hệ nội thất liền tường cao cấp từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng như Bosch, Häfele, Kohler, Grohe... tạo nên một không gian sống an toàn đa lớp và tiện nghi chuẩn quốc tế.

Nghỉ dưỡng giữa hệ sinh thái compound khép kín cùng đặc quyền khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng

Điểm nhấn tạo nên giá trị độc bản dành cho cư dân Alumi Premium là mô hình sống "Compound Resort" chăm sóc sức khỏe 365 ngày với đặc quyền khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng.

Không cần những chuyến đi xa xôi, cư dân có thể "chạm" khoáng nóng ngay tại tầng 3 của các tòa tháp với bể tắm khoáng Jacuzzi. Cộng hưởng cùng thiết kế ưu tiên giá trị tự nhiên, lõi cảnh quan như một "ốc đảo xanh" đa tầng và hệ thống cầu nối liên tòa trên cao Sky Ring tại tầng 3 tạo ra một resort thu nhỏ cho cư dân.

Bể tắm khoáng Jacuzzi tại tầng 3 của các tòa tháp mở ra hành trình tái tạo thân – tâm – trí mỗi ngày

Kết hợp với hệ tiện ích cao cấp tại Alluvia City, từ bến du thuyền thượng lưu, trường học liên cấp quốc tế tiêu chuẩn Anh Quốc, trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp, đến các không gian giải trí nghỉ dưỡng ven sông…, Alumi Premium 3 và 4 được mở rộng thành một hệ sinh thái sống và tận hưởng tiện nghi của đô thị hiện đại.

Tiềm năng khai thác dòng tiền bền vững

Bên cạnh nhu cầu an cư, khả năng khai thác dòng tiền cũng như giá trị bền vững cũng là tiêu chí quan trọng để nhiều gia đình chọn "của để dành" cho nhiều thế hệ.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược kề cận vành đai 3.5 nối thẳng chân cầu Ngọc Hồi, hưởng lợi từ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tuyến Metro số 8, các tòa tháp Alumi Premium sở hữu lợi thế lớn để khai thác theo xu hướng "staycation" - nghỉ dưỡng ngắn ngày ngay gần trung tâm, nơi chỉ cách phố cổ chừng 25 phút di chuyển.

Đặc biệt, việc thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích tại Alluvia City, từ hệ thống bến du thuyền cao cấp trên sông Hồng tới tổ hợp Alluvia Onsen Center tích hợp từ lounge, nhà hàng, trà đạo, vui chơi trẻ em đến trải nghiệm onsen chuẩn Nhật Bản … sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân Hà Nội, các tỉnh lân cận và du khách.

Sở hữu căn hộ tại đây, chủ nhân có thể linh hoạt khai thác dịch vụ lưu trú cao cấp, vừa mang lại nguồn thu nhập thụ động đều đặn vừa bảo toàn giá trị tài sản theo thời gian.

Alluvia Onsen Center đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng wellness khoáng nóng cao cấp tại Thủ đô (Hình minh họa)

Khách hàng tham gia booking sớm sẽ nhận tổng chiết khấu lên tới 11,5% (gồm ưu đãi booking sớm và bảo lãnh ngân hàng); Lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc đến thời điểm bàn giao căn hộ; Bình ổn lãi suất tối đa 10%/năm trong 24 tháng tiếp theo kể từ khi hết thời gian hỗ trợ lãi suất 0%; Quà tặng tân gia lên tới 3 chỉ vàng; Voucher khoáng nóng trị giá tới 100 triệu đồng; Đặc quyền 36 tháng miễn phí dịch vụ quản lý…