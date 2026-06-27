Diễn biến mới tại “siêu” cầu vượt sông Hồng 16.000 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên do Tập đoàn Sun Group triển khai

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa đề nghị UBND các phường liên quan khẩn trương hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 31,05 ha. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 29,43/31,05 ha mặt bằng, đạt 94,78%.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, tại Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, nhà đầu tư đã triển khai 17 mũi thi công.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi phần cầu chính; 208/236 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn phía Long Biên và cầu vượt Cổ Linh; 207/284 cọc khoan nhồi cầu nhánh; 6/7 bệ trụ cầu chính; 18/26 bệ mố, trụ và 14/26 thân mố, trụ cầu dẫn phía Long Biên; 3/4 bệ, thân mố, trụ cầu vượt Cổ Linh...

Giá trị sản lượng thi công đến nay đạt 1.113/7.280 tỷ đồng, tương đương hơn 15%.

Tiến độ cầu Trần Hưng Đạo (ảnh: VTC News).

Trước đó, vào tháng 10/2025, dự án cầu Trần Hưng Đạo đã được khởi công. Đây là cây cầu được xây dựng gần khu vực trung tâm nhất của Hà Nội, kết nối khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (cũ) với Long Biên (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group triển khai.

Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến 4,18 km, trong đó cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép mang biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Toàn tuyến có 3 nút giao gồm: nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng - Cổ Linh; và nút giao với đường Nguyễn Sơn, được thiết kế kết nối đồng bộ với hệ thống đường hiện hữu và phù hợp với quy hoạch.

Theo kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sẽ hoàn thành trong quý II/2027, trước Hội nghị APEC 2027, trong trường hợp toàn bộ mặt bằng của UBND các phường bàn giao đúng cam kết.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng tạo tiền đề phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố.

Dự án cũng góp phần giảm tải cho các cầu vượt sông Hồng hiện hữu như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa khu vực trung tâm và phía Đông Hà Nội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch.