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Đất nằm trong nhiều quy hoạch, căn cứ nào để chuyển mục đích sử dụng?

| | Bất động sản

Đất nằm trong nhiều quy hoạch, căn cứ nào để chuyển mục đích sử dụng?

Đất trồng cây lâu năm nằm trong quy hoạch đất ở nhưng cũng thuộc quy hoạch khu công nghiệp, trong khi chưa có quyết định thu hồi đất, có được chuyển mục đích sang đất ở hay không? Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn về căn cứ xem xét đối với trường hợp này.

Một người dân tại Hải Phòng phản ánh, gia đình đã nhận chuyển nhượng 100 m² đất trồng cây lâu năm và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 12/11/2018, với thời hạn sử dụng đến ngày 30/6/2064. Thửa đất nằm trong khu dân cư, không xảy ra tranh chấp.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu thông tin quy hoạch, người dân nhận thấy có sự khác biệt giữa các loại quy hoạch. Cụ thể, theo quyết định số 2180 ngày 26/6/2025 của UBND TP. Hải Phòng, thửa đất thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Trung Lập (huyện Vĩnh Bảo cũ). Trong khi đó, quyết định số 2316 ngày 27/6/2025 về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Vĩnh Bảo cũ lại xác định khu đất nằm trong quy hoạch đất ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy định để xác định đất được chuyển mục đích sử dụng. Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, dự án Khu công nghiệp Trung Lập đến nay chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời thửa đất cũng chưa có thông báo thu hồi. Từ đó, người dân băn khoăn liệu có thể chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024. Theo quy định, căn cứ để cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc đất nông nghiệp nằm cùng thửa với đất ở sang đất ở là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cấp xã tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm hoặc các quy hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 làm căn cứ quản lý đất đai cho đến khi hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính mới...

Đồng thời, điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định, giai đoạn tới sẽ không lập mới quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hay cấp xã. Thay vào đó, khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các địa phương phải xác định và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cơ sở các quy định này, UBND TP. Hải Phòng đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phải phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là căn cứ để cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định nhiều nội dung thuộc lĩnh vực quản lý đất đai theo Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026, trong đó có thẩm quyền giải quyết các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân liên hệ UBND cấp xã nơi có đất để được cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất, xác định thửa đất có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng hay không và được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

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