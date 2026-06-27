Cận cảnh khu đất sắp 'mọc' hàng trăm căn hộ giá dưới 500 triệu đồng ở TP.HCM
Theo Thy Huệ/VTC News |
27-06-2026 - 21:33 PM |
Bất động sản
Giữa lúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường TP.HCM thì hàng trăm nhà ở xã hội giá dưới 500 triệu đồng/căn đang được xây dựng.
Cận cảnh khu đất sắp "mọc lên" những căn nhà giá rẻ.
Theo Thy Huệ/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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