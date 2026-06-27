Vận hành hệ thống dữ liệu định danh bất động sản toàn quốc từ 1/7

Thông tin được đưa ra tại Ngày hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam 2026, diễn ra tại Cần Thơ sáng 27/6, do Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) tổ chức. Ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký VARS cho rằng, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ.

Ông Trần Văn Bình phát biểu khai mạc.

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) cho biết, thị trường BĐS đang chuyển từ đầu cơ sang phát triển theo nhu cầu ở thực, đề cao hiệu quả khai thác và vận hành.

Theo bà Hằng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tái cơ cấu nguồn cung, ưu tiên phát triển cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, để đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Bộ Xây dựng dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS từ ngày 1/7. Với hệ thống này, mỗi bất động sản được cấp một mã định danh riêng , qua đó quản lý xuyên suốt toàn bộ vòng đời của tài sản, từ giai đoạn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đến các giao dịch phát sinh.

"Mã định danh này như tên riêng của mỗi BĐS, được gắn cố định trong suốt quá trình hình thành, sử dụng và giao dịch. Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể theo dõi đầy đủ thông tin pháp lý của từng tài sản", bà Hằng nói.

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Nhật Huy.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS đi vào hoạt động, người dân, doanh nghiệp và các chủ đầu tư sẽ có thêm một kênh dữ liệu chính thống để tra cứu thông tin về nhà ở và thị trường. Hệ thống sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường, từ thông tin pháp lý, diễn biến giao dịch đến mặt bằng giá, giúp các bên có thêm cơ sở đưa ra quyết định đầu tư, mua bán. Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá trên thị trường.

Đánh giá về triển vọng thị trường, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, BĐS Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới. Thị trường được thúc đẩy bởi ba động lực chính, gồm sắp xếp đơn vị hành chính gắn với quy hoạch mới; hoàn thiện thể chế, chính sách; sự thay đổi trong tư duy của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Theo ông Thành, việc đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc, đường sắt, cảng biển, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do... sẽ mở ra không gian phát triển mới. Từ đó tạo động lực tăng trưởng cho thị trường BĐS trong những năm tới.

Bộ Xây dựng dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản từ ngày 1/7.

Ông Dương Quốc Thủy - Phó Chủ tịch VARS, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ cho rằng, dòng tiền vào BĐS đang dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có khả năng khai thác thực thay vì đầu cơ, lướt sóng.

Đối với BĐS khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ông Thuỷ dự báo, ba phân khúc tiếp tục thu hút dòng tiền, gồm căn hộ chung cư tại các trung tâm hành chính mới, đất nền có pháp lý minh bạch, và BĐS công nghiệp.

"Sự minh bạch không chỉ bảo vệ quyền lợi khách hàng, còn góp phần giữ uy tín cho chủ đầu tư và xây dựng thị trường BĐS phát triển bền vững", ông Thủy nói.