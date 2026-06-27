TP.HCM công bố giá 2 dự án nhà xã hội đang được hàng chục nghìn người chờ mua

Hai dự án nhà ở xã hội được đông đảo người dân quan tâm, chờ đợi mua trong thời gian qua đã chính thức công khai giá bán sau báo cáo thẩm tra giá của Viện Kinh tế Xây dựng, và phương án xác định giá (có điều chỉnh, bổ sung) của chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt - phường Diên Hồng (Quận 10 cũ) do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, có giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 23.251.398 đồng/m².

Mức giá này chưa bao gồm điều chỉnh theo vị trí căn hộ, chưa bao gồm phí bảo trì.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt phường Diên Hồng đã công khai giá bán chính thức chỉ hơn 23 triệu đồng/m².

Dự án nhà ở xã hội có địa chỉ 324 Lý Thường Kiệt phường Diên Hồng với khoảng hơn 1.000 căn hộ hiện đang giai đoạn hoàn thiện. Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay.

Đây là dự án gây chú ý thời gian qua tại TP.HCM khi có hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua, do dự án nằm ngay khu vực trung tâm Thành phố, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành.

Mức giá vừa công khai được cho là "mềm" nhất so với các dự án nhà xã hội tại khu vực TP.HCM cũ.

Dự án này được xây dựng trên khu đất hơn 14.700m², gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng, với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội, phần còn lại là căn hộ thương mại.

Riêng quỹ nhà ở xã hội mở bán gồm 755 căn, có diện tích từ 34,5 - 77m², và 270 căn để cho thuê.

Một dự án nhà xã hội tại khu vực Thủ Đức cũng vừa được công khai giá bán là Chung cư cao tầng tại số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ), do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ đầu tư.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn nhất từ trước đến nay, để hoàn thiện mục tiêu gần 200.000 căn hộ đến năm 2030.

Tổng số căn hộ nhà xã hội tại dự án này theo phê duyệt của UBND TP.HCM là 140 căn tại block C.

Giá bán trung bình là 35.349.299 đồng/m². Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì.

Chung cư cao tầng tại số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân có 3 block cao 16 tầng, xây dựng trên khu đất 8.637 m², với tổng số 452 căn hộ.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết Thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung hoàn thành 76 dự án, với quy mô khoảng 71.900 căn hộ. Đồng thời trong năm 2026 hoàn tất thủ tục pháp lý cho 64 dự án với khoảng 61.200 căn hộ, để xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Trong nửa cuối năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu khởi công 90 dự án, với quy mô khoảng 90.000 căn nhà xã hội.

Giai đoạn 2028-2030, TP.HCM dự kiến hoàn thành thêm 102 dự án, với khoảng 121.100 căn hộ.

Cũng theo Sở Xây dựng, đến nay Thành phố đã chuẩn bị quỹ đất và danh mục dự án cơ bản đáp ứng chỉ tiêu phát triển Chính phủ giao trong giai đoạn 2026-2027.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết theo kế hoạch 2 quý cuối năm, TP.HCM sẽ khởi công khoảng 90 dự án với quy mô khoảng 90.000 căn nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, có 5 dự án khởi công, với gần 9.700 căn.

Thành phố cũng đang tập trung làm nhà xã hội cho thuê . Tháng 7 này sẽ khởi công dự án nhà xã hội quy mô lớn ở Hóc Môn, với khoảng 40.000 căn, trong đó ít nhất 5.000 căn là nhà ở xã hội cho thuê.