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Lộ diện "ông lớn" tài trợ vốn cho Phát Đạt tham gia siêu dự án 60.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

| | Bất động sản

MB Bank sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn góp của Phát Đạt tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Ngày 26/6, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) và Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Dự án tọa lạc tại phân khu chức năng 2A, trải rộng trên 6 lô đất liền kề (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha. Đây là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các lô 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trực tiếp phát triển hai khối cao ốc thương mại tại các lô 2-1 và 2-3 cùng khối đế 4 tầng thương mại - dịch vụ và hệ thống tầng hầm.

Mô hình hợp tác này giúp Phát Đạt vừa đồng hành với Lotte ở phân khúc nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại khu vực lõi trung tâm mới của TP.HCM.

Theo cấu trúc giao dịch, Phát Đạt tham gia dự án với tỷ lệ 35%.

Cũng trong khuôn khổ lễ ký kết, Phát Đạt và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) đã ký hợp đồng tài trợ vốn. Theo đó, MB Bank sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn góp của Phát Đạt tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Thỏa thuận này góp phần hoàn thiện cấu trúc tài chính cho khoản đầu tư của Phát Đạt, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp chủ động triển khai các cam kết theo đúng tiến độ. Việc thu xếp nguồn vốn ngay từ giai đoạn đầu cũng giúp Phát Đạt tối ưu cấu trúc vốn, bảo đảm nguồn lực cho các kế hoạch kinh doanh và phát triển dự án trong thời gian tới.

Tú An

Nhịp Sống Thị Trường

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