Một tỉnh miền núi phía Bắc muốn bắt tay cùng Tập đoàn T&T của Bầu Hiển để phát triển kinh tế cửa khẩu

Chiều 26/6, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã làm việc với Tập đoàn T&T để trao đổi về định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, logistics và các ngành có tiềm năng của địa phương.

Tại buổi làm việc, tỉnh giới thiệu tổng quan quy hoạch phát triển và lợi thế chiến lược của Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trong kết nối với thành phố Bách Sắc (Quảng Tây) và các trung tâm kinh tế lớn ở khu vực Tây và Tây Nam Trung Quốc. Đây được xem là hướng kết nối quan trọng giúp Cao Bằng mở rộng không gian phát triển, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và tạo động lực mới cho kinh tế cửa khẩu.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Báo Cao Bằng).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh vẫn còn nhiều khó khăn khi phần lớn diện tích là đất nông nghiệp; hạ tầng bến bãi, kho vận và logistics chưa đồng bộ; kim ngạch xuất nhập khẩu còn khiêm tốn so với tiềm năng. Tuy nhiên, đây cũng là dư địa để tỉnh quy hoạch lại không gian phát triển theo hướng bài bản, dài hạn, gắn với các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bắc Kạn - Cao Bằng và hệ thống kết nối cửa khẩu trong tương lai.

Tỉnh định hướng quy hoạch khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh theo tư duy mới, không đầu tư dàn trải hay sao chép mô hình của địa phương khác, mà tập trung làm rõ lợi thế khác biệt, dòng hàng chủ lực, phân khúc thị trường và nhà đầu tư chiến lược.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Cao Bằng đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, cần các mô hình phát triển mới cùng những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn.

Tỉnh mong muốn cùng các nhà đầu tư chiến lược xây dựng ngay từ đầu một hệ sinh thái kinh tế biên giới mang tính khác biệt, không chỉ dừng ở một dự án riêng lẻ mà hướng tới mô hình phát triển tổng hợp, có khả năng tạo động lực lan tỏa cho cả vùng.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề xuất Tập đoàn T&T nghiên cứu, tham gia góp ý trong quá trình hoàn thiện quy hoạch; phối hợp khảo sát, kết nối với thị trường Trung Quốc; nghiên cứu khả năng tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai bên. Đồng thời, xem xét thành lập nhóm công tác chung để thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá cơ hội hợp tác và đề xuất các dự án khả thi.

Ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Báo Cao Bằng).

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T, cho biết doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng Cao Bằng thông qua việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá lợi thế, nhu cầu thị trường và đề xuất mô hình phát triển phù hợp. Theo ông, Tập đoàn T&T không đặt nặng lợi ích trước mắt mà nhìn nhận Cao Bằng là địa bàn có nhiều cơ hội dài hạn đối với những nhà đầu tư tiên phong, đồng hành cùng địa phương ngay từ giai đoạn đầu.

Buổi làm việc được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn T&T.

Với cách tiếp cận lấy quy hoạch làm nền tảng, thị trường làm căn cứ và doanh nghiệp làm đối tác đồng hành, Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao vị thế kinh tế cửa khẩu của Cao Bằng trong thời gian tới.