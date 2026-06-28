'Điểm nghẽn' dự án nghìn tỷ kết nối Hà Nội với sân bay Gia Bình

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Văn bản số 440 ngày 25/6 báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Phối cảnh đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội. Ảnh: SG.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã đạt 185,94/201,76 ha (tương đương 92,16%). Trong đó, khoảng 167,2 ha đã được bàn giao chính thức cho nhà đầu tư để phục vụ thi công.

Tại tỉnh Bắc Ninh, việc bàn giao mốc giới ngoài thực địa cũng đã hoàn tất.

Về thủ tục pháp lý, toàn bộ 4 gói thầu xây lắp của dự án đã được Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định thiết kế kỹ thuật; các hạng mục điện chiếu sáng, chỉ dẫn kỹ thuật và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đều đã được phê duyệt. Hiện chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện hồ sơ dự toán xây dựng, khẩn trương hoàn tất các bước thủ tục ký kết hợp đồng cuối cùng theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội để làm cơ sở triển khai đồng bộ.

Dù chưa chính thức khởi công, doanh nghiệp dự án đã chủ động huy động nhân lực và thiết bị ra thực địa. Toàn tuyến đã chuẩn bị sẵn sàng 15 mũi thi công với đầy đủ máy khoan cọc nhồi, cẩu trọng tải lớn, máy đào, máy lu, máy ủi. Về nguồn vật liệu, mỏ đất Hồng Cóc 2 (Thái Nguyên) đã được phê duyệt làm nguồn đất đắp, kết hợp với giá vật liệu xây dựng quý II/2026 do Hà Nội công bố giúp chủ đầu tư chủ động kiểm soát chi phí.

Dù công tác chuẩn bị có kết quả tích cực, song Sở Xây dựng Hà Nội nhìn nhận dự án vẫn đối mặt với nhiều áp lực do các vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Theo đó, tốc độ giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh còn chậm, công tác kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường chưa hoàn thành nên chưa có mặt bằng sạch để thi công.

Tại Hà Nội, một số hộ dân tại xã Ninh Hiệp và Đông Anh chưa đồng thuận với phương án bồi thường, việc xác minh nguồn gốc đất kéo dài, trong khi phần diện tích đất quốc phòng tại Đông Anh phải chờ xây dựng hoàn trả doanh trại mới có thể bàn giao.

Bên cạnh mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật cũng là một "điểm nghẽn" lớn. Dự án hiện gặp khó khăn tại các vị trí giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đặc biệt, việc di dời hệ thống điện truyền tải 220kV và 500kV tại khu vực ga Yên Thường vẫn đang chờ các bộ, ngành thống nhất cơ chế đầu tư và nguồn vốn thực hiện.

Ngoài ra, việc hoàn trả hệ thống mương tưới tiêu tại xã Phù Đổng có nguy cơ chồng lấn với khu công nghiệp, còn hạng mục cầu vượt sông Đuống vẫn đang phải hoàn thiện hồ sơ để chờ cấp phép thi công.

Để đảm bảo tiến độ đồng bộ, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, đất quốc phòng và phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ nhằm sớm bàn giao mặt bằng để dự án tăng tốc.