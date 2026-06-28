Khu kinh tế chuyên biệt ở Hải Phòng có gì khác biệt?

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng vừa được Chính phủ phê duyệt có quy mô 5.300ha, trên địa bàn 6 xã thuộc địa phận TP Hải Phòng, gồm: Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.

Khu kinh tế chuyên biệt có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của khu kinh tế, gồm: khu vực phát triển công nghiệp (khu, cụm công nghiệp); khu thương mại – dịch vụ tổng hợp; khu vực phi thuế quan và khu dịch vụ logistics; trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng nhằm khai thác tối đa lợi thế về nền tảng phát triển công nghiệp, dịch vụ, trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường gắn với tiềm năng, thế mạnh địa phương. Tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa phương trong nước và quốc tế.

Xây dựng và phát triển Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Dự kiến đến năm 2030 khu kinh tế này đóng góp khoảng 3-4% GRDP và sau năm 2030 sẽ đóng góp hơn 5% GRDP địa phương.

Khu kinh tế này sẽ được thực hiện cơ chế, chính sách minh bạch, thông thoáng, thân thiện với doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, là trung tâm về phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển khu đô thị, dịch vụ hiện đại, kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế của vùng, cả nước và khu vực.

Theo lộ trình, giai đoạn 2025-2026 hoàn thành quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đối với các phân khu quan trọng.

Giai đoạn 2026-2030 hoàn thiện các thủ tục và triển khai các hoạt động đầu tư, xây dựng. Bước đầu vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trong khu kinh tế, nghiên cứu triển khai một số mô hình, dự án sản xuất mới.

Giai đoạn 2031-2035, hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị xanh thông minh với các dịch vụ chất lượng cao, tiếp tục thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực theo định hướng.