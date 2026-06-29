Vingroup vừa làm một việc quan trọng tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Ngày 28/6/2026, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Công trình nhà ở cho thuê dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, nằm ngay trung tâm văn hóa – du lịch của tỉnh Hưng Yên, liền kề các khu công nghiệp lớn.

Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến do CTCP Vinhomes làm chủ đầu tư, có quy mô 31ha, gồm khu nhà ở xã hội với 5.500 căn hộ tại các tòa chung cư cao 9 tầng, quy mô dân số khoảng 11.935 người, cùng công trình nhà ở cho thuê cao 9 tầng với khoảng 320 căn hộ.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên trong một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân. Công ty cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công an toàn, khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ quan và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để công trình sau khi hoàn thành được quản lý, vận hành ổn định, phục vụ đúng đối tượng, phát huy đúng ý nghĩa của một công trình nhà ở cho thuê".

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã công bố tham gia phát triển 4.500 căn hộ cho thuê, tương đương 146.000 m2 mặt sàn nhà ở tại xã Bà Điểm, TP HCM nhằm đáp ứng nhu cầu thuê lâu dài của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn với chi phí hợp lý.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vinhomes - thành viên của Tập đoàn cũng là nhà thầu thi công dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, giáo dục, y tế và văn hóa. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.