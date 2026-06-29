Từ thành công tại FIABCI 2026 nhìn lại triết lý phát triển đô thị của ParkCity Group

Thành công này không chỉ đến từ chất lượng thiết kế hay quy hoạch, mà còn phản ánh triết lý phát triển bền vững mà ParkCity nhất quán theo đuổi - lấy cộng đồng, sự kết nối và trải nghiệm sống dài hạn của cư dân làm trung tâm. Trong bối cảnh nhiều đô thị ngày càng phát triển theo chiều cao và tốc độ, ParkCity lựa chọn một hướng đi khác: kiến tạo những cộng đồng sống có chiều sâu, nơi thiên nhiên và con người được đặt trong mối liên kết hài hòa.

Từ Desa ParkCity, Marina ParkCity đến ParkCity Hanoi, các khu đô thị mang thương hiệu ParkCity đều được phát triển dựa trên ba trụ cột cốt lõi: cộng đồng đa dạng, kết nối liền mạch và tiện nghi được thiết kế một cách chu đáo cho đời sống hàng ngày.

Kiến tạo những cộng đồng phát triển bền vững theo thời gian

Theo ParkCity Group, giá trị lớn nhất của một khu đô thị không nằm ở số lượng công trình hay mật độ phát triển, mà ở khả năng tạo dựng môi trường sống nơi con người thực sự muốn gắn bó lâu dài.

Yếu tố "cộng đồng đa dạng" được xem là nền tảng quan trọng trong các khu đô thị ParkCity. Đây không chỉ là nơi quy tụ cư dân đến từ nhiều quốc gia, nhiều thế hệ hay phong cách sống khác nhau, mà còn là môi trường khuyến khích sự tương tác, kết nối giữa con người với con người. Yếu tố này được thể hiện qua việc quy hoạch hệ công viên dạng tuyến, sân chơi trẻ em, các không gian sinh hoạt cộng đồng… được bố trí xuyên suốt khu đô thị. Những khoảng mở này không chỉ đóng vai trò cảnh quan mà còn giúp hình thành nhịp sống cộng đồng, yếu tố ngày càng trở nên hiếm hoi tại các đô thị lớn.

Trong khi đó, "kết nối liền mạch" được phản ánh qua cách tổ chức không gian và hạ tầng đồng bộ. Trường học quốc tế, khu tiện ích clubhouse, công viên, hồ cảnh quan, trung tâm thương mại - giải trí và các tuyến giao thông nội khu được liên kết như một phần của hệ sinh thái sống thống nhất, cho phép cư dân tiếp cận các tiện ích thường nhật trong khoảng cách tối đa 15 phút đi bộ.

Yếu tố thứ ba - "tiện nghi chu đáo" - cũng là điểm khác biệt trong cách ParkCity phát triển dự án. Doanh nghiệp ưu tiên tập trung vào những tiện ích thiết yếu với chất lượng cao nhất nhằm phục vụ trực tiếp cuộc sống hàng ngày của cư dân, từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho tới đời sống tinh thần.

The Mansions và chuẩn sống thấp tầng được quốc tế ghi nhận

Nằm trong tổng thể khu đô thị ParkCity Hanoi, The Mansions được phát triển theo mô hình nhà ở thấp tầng cao cấp với quy mô khoảng 5,16 ha nhưng chỉ gồm 146 căn nhà vườn liền kề và biệt thự. Mật độ phát triển thấp cho phép dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, công viên dạng tuyến, đường dạo bộ và các không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên môi trường sống riêng tư được bao bọc bởi thiên nhiên, yếu tố ngày càng khan hiếm tại Hà Nội.

Mỗi ngôi nhà tại The Mansions đều được bao bọc bởi thiên nhiên. Ảnh: ParkCity Hanoi

The Mansions được thiết kế theo mô hình an ninh đa lớp khép kín, với hệ tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân, bao gồm clubhouse, hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em ... Toàn bộ phân khu được quy hoạch với hệ thống giao thông nội bộ ưu tiên trải nghiệm đi bộ, giảm mật độ phương tiện và tăng kết nối với các mảng xanh liên hoàn trong khu đô thị.

Được bàn giao từ năm 2020, The Mansions đã nhanh chóng hình thành một cộng đồng cư dân văn minh và ổn định với tỷ lệ lấp đầy tuyệt đối, qua đó minh chứng cho sức hút của một môi trường sống chất lượng cao và bền vững.

Theo giới chuyên môn, đây cũng là một trong những yếu tố giúp The Mansions được FIABCI đánh giá cao. Không chỉ xem xét kiến trúc hay chất lượng xây dựng, giải thưởng bất động sản hàng đầu thế giới FIABCI World Prix d’Excellence Awards còn đánh giá dự án dựa trên nhiều tiêu chí như quy hoạch, tính bền vững, khả năng vận hành và tác động cộng đồng trong dài hạn.

Le Parc Place - điểm nhấn tiếp theo trong hệ sinh thái ParkCity Hanoi

Tiếp nối định hướng phát triển lấy trải nghiệm sống làm trung tâm, ParkCity Hanoi vào đầu tháng 7 tới sẽ giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ cao cấp Le Parc Place, dự án nằm tại "giao điểm vàng" giữa đại lộ ParkCity và đường hoa phong linh, cùng tầm nhìn trực diện ra công viên và hồ trung tâm rộng tới 4,2 ha.

Le Parc Place dành diện tích lớn cho cảnh quan xanh. Ảnh: ParkCity Hanoi

Với quy mô 802 căn hộ có diện tích đa dạng từ 107m² đến hơn 500m², Le Parc Place là dự án căn hộ lớn nhất tại ParkCity Hanoi. Với sự đồng hành của hai đơn vị thiết kế danh tiếng đến từ Hong Kong là Ronald Lu & Partners đảm nhiệm thiết kế kiến trúc và nội thất cùng ONE Landscape đảm nhiệm thiết kế cảnh quan, Le Parc Place hứa hẹn trở thành điểm nhấn ấn tượng tiếp theo trong hệ sinh thái ParkCity Hanoi.

Bên cạnh lợi thế tầm nhìn trực diện công viên trung tâm, Le Parc Place còn sở hữu hơn 30 tiện ích đẳng cấp như hồ bơi lớn, jacuzzi ngoài trời, sân pickleball tiêu chuẩn, phòng golf giả lập, gym, yoga & dance, vườn BBQ …cùng diện tích lớn dành cho không gian xanh tại tầng 5, tầng 15 đến tầng thượng, góp phần đưa thiên nhiên hiện diện trong nhiều không gian sinh hoạt hàng ngày, hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong nơi ở.

Các căn hộ được thiết kế với chiều cao trần từ 2.8 tới 3,4m, sử dụng kính Low-E hai lớp nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và tăng khả năng cách âm. Dự án cũng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như nhận diện khuôn mặt tại thang máy và khu vực chung, video intercom, khóa cửa điện tử cùng hệ bãi đỗ xe 4 tầng có trạm sạc xe điện, đảm bảo mỗi căn hộ có ít nhất một chỗ đỗ xe định danh, căn sky villas có tới ba chỗ đỗ xe định danh.

Không chỉ là nơi để ở, Le Parc Place được định hình như một trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị, nơi cảnh quan, tiện ích và công nghệ được tích hợp để phục vụ chất lượng sống dài hạn của cư dân hiện đại. Sự kiện mở bán đầu tháng 7 tới đây sẽ là cơ hội để khách hàng lựa chọn những căn hộ đẹp nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư.