Shark Lê Hùng Anh đón tin vui tại tỉnh có diện tích rộng thứ 3 cả nước

Theo thông tin trên trang cá nhân, Shark Lê Hùng Anh cho biết tỉnh Đắk Lắk đã cho phép Tập đoàn BIN Corporation nghiên cứu đầu tư các dự án gồm: Kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Thành thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên và Tổ hợp hạ tầng Trung tâm Dữ liệu AI sử dụng năng lượng tái tạo.

Shark Hùng Anh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và người dân địa phương đã dành sự quan tâm, đón nhận. Ông khẳng định BIN Corporation sẽ nỗ lực hiện thực hóa các cam kết và tạo ra sản phẩm cụ thể…

Nội dung trên diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk vào ngày 27/6. Tại đây, tỉnh Đắk Lắk đã trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với 103 nhà đầu tư cho 147 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 1 triệu tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/4, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn BIN Corporation về đề xuất khảo sát, đầu tư tổ hợp dự án công nghệ cao và năng lượng tái tạo quy mô lớn tại xã Ea Súp và xã Ea Wer.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, đã trình bày đề xuất đầu tư dự án "Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI - Năng lượng tái tạo - Đào tạo nhân lực công nghệ cao".

Dự án trọng điểm dự kiến được triển khai tại xã Ea Súp, với quy mô nghiên cứu 458,8 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD (tương đương 78.000 tỷ đồng), thực hiện theo ba giai đoạn từ năm 2026 đến sau năm 2030. Dự án hoạt động theo mô hình 100% năng lượng tự sản, tự tiêu.

Mô hình dự án Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI – Năng lượng tái tạo – Đào tạo nhân lực công nghệ cao của Tập đoàn BIN Corporation.

Tại xã Ea Wer, tập đoàn cũng đề xuất quy hoạch 299 ha để xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô vừa với 2.000-3.000 GPU chuyên dụng, dự kiến hoàn thành trong vòng 12-18 tháng.

Shark Lê Hùng Anh cam kết BIN Corporation sẽ tự chủ 100% nguồn lực tài chính và triển khai thi công ngay sau khi được cấp phép, đồng thời ưu tiên mọi nguồn lực để đưa dự án tại Đắk Lắk trở thành cửa ngõ xuất khẩu AI hàng đầu khu vực.

Được biết, BIN Corporation là tập đoàn đa ngành có trụ sở chính tại TP HCM. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn gồm tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, bất động sản và công nghệ.

Ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Ông được biết đến rộng rãi khi là một trong những “Shark” của chương trình Shark Tank Việt Nam.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích tự nhiên khoảng 18.096 km², trở thành địa phương rộng thứ ba cả nước, với quy mô dân số hơn 3,3 triệu người.



