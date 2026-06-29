Quyền Tổng Giám đốc ACV: Sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ được khai thác hài hòa, không dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng

Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành đạt 67.069/86.348 tỷ đồng, tương đương 77,67% tổng giá trị hợp đồng.

Đặc biệt, sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, công tác thi công trên công trường đã được đẩy mạnh đáng kể. Các nhà thầu hiện đang nỗ lực tăng cường nhân lực, thiết bị, cam kết thi công vượt tiến độ ở nhiều hạng mục đường găng. Tổng số lao động trực tiếp trên công trường hiện đạt bình quân 7.300 người.

Một góc dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: Lương Ý/VTC News)

Đối với hạng mục quan trọng nhất là Nhà ga hành khách (Gói thầu 5.10), sản lượng thi công đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đảm bảo sẵn sàng khai thác nhà ga vào tháng 9/2026.

Về kịch bản chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành , ông Nguyễn Đức Hùng cho biết ACV xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa Cảng HKQT Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất theo hướng "phân vai theo thị trường", thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng.

Cách tiếp cận này nhằm đồng thời đạt hai mục tiêu là vừa giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi và đưa Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu. Theo đó, Tân Sơn Nhất sẽ được giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa, mạng quốc tế tầm ngắn - trung.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (Ảnh: VGP/NB).

Đến nay, ACV đã chủ động làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về phương án, kịch bản khai thác Cảng HKQT Long Thành. Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn làm việc, khảo sát tại công trường dự án Cảng HKQT Long Thành. Đa số các ý kiến của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều bày tỏ mong muốn được khai thác tại Cảng HKQT Long Thành.

"ACV cam kết sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ 13 gói thầu xây lắp chính của dự án, bảo đảm đủ cơ sở hạ tầng để Cảng HKQT Long Thành khai thác thương mại an toàn trong tháng 12/2026", ông Nguyễn Đức Hùng khẳng định.

Tại hội nghị cũng có báo cáo về tiến độ các dự án kết nối với sân bay Long Thành. Trong đó, dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành được khởi công từ tháng 2/2025, hiện khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 10%, công tác giải phóng mặt bằng đạt 90%. TP.HCM đang tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026.

Đối với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, TP.HCM đặt mục tiêu khởi công trước ngày 2/9. Dự án có chiều dài 47,7 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 175.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD).