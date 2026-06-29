Không chỉ hậu mãi, đây mới là ưu đãi của nhà phố Bcons City Life

Sở hữu sức hút dòng tiền

Khi nói về khả năng tạo ra nguồn thu chính là nói đến lực hấp dẫn và giá trị sử dụng thực của bất động sản. Với nhà đầu tư, lợi nhuận là mục tiêu, nhưng để được như ý, cần chọn đúng sản phẩm. Bản thân bất động sản dù là loại hình sản phẩm nào, ở vị trí nào cũng đều có giá trị, nhưng mức độ lợi tức như thế nào lại phụ thuộc vào mục đính sử dụng và khai thác.

Đối với sản phẩm là nhà liền thổ, ngoài tính hữu hạn thì cần đặc biệt nhìn nhận năng lực khai thác đó là có thể ở lâu dài. Chỉ vỏn vẹn 3 từ "ở lâu dài" nhưng chính là thể hiện cho khả năng thu hút được người mua, người thuê.

Nói tới đây, chúng ta sẽ thắc mắc ngay về năng lực tạo ra dòng lợi nhuận của nhà phố Bcons City Life? Liệu Bcons City Life khác biệt gì với các sản phẩm nhà phố trên thị trường?

Nhìn ở tổng thể, Bcons City Life hình thành nên một quần thể cộng đồng quy mô 15 ha, an cư đa chức năng, kết hợp giữa căn hộ và nhà liền thổ, đi kèm với chuỗi tiện ích 108 hạng mục, mang vóc dáng của khu đô thị ở hiện đại có đầy đủ từ trung tâm mua sắm, công viên, khu thể thao, hồ bơi, trường học ngay trong nội khu... Không gian này là yếu tố tạo được sức hút dòng người về ở, từ đó mở ra cơ hội thanh khoản, sinh lời cho từng ngôi nhà trong khu đô thị.

Nhà phố Bcons City Life từ 3,5 tỷ/căn 3 tầng, ngay trung tâm phường Tân Uyên, TP.HCM

Với người mua nhà để an cư, luôn tìm kiếm không gian sống tiện nghi, văn minh. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM đang quy hoạch lại đô thị tổng thể thì chọn nhà trong các dự án được cấp phép xây dựng bài bản như Bcons City Life chính là bảo vệ tài sản.

Mở cơ hội thu lợi nhuận

Nếu đặt trong tương quan với mặt bằng giá nhà phố tại các đô thị công nghiệp đã phát triển của Bình Dương cũ trước đây, Bcons City Life được đánh giá rộng đường cơ hội, bởi giá chỉ từ 3,5 tỷ đồng/căn 3 tầng. Ngưỡng giá này không chỉ dễ tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng, mà còn giúp chạm được lộ trình gia tăng giá trị dài hạn.

Khả năng tiếp cận sở hữu nhà phố Bcons City Life đang dễ dàng với giá hợp lý, chính sách thanh toán phù hợp điều kiện từng đối tượng khách hàng. Trong đó, nếu khách chủ động thanh toán, được hưởng ngay mức chiếc khấu đến 6,5%. Còn khách vay mua, sẽ có chính sách thanh toán không áp lực với lộ trình chi trả 20% giá trị được giãn ra trong suốt thời gian thi công xây dựng đến khi nhận nhà, tương ứng khoảng 1%/tháng, cạnh đó còn được hỗ trợ toàn bộ lãi suất và ân hạn nợ gốc.

Đến khi nhận nhà sẽ thế nào? Vốn dĩ, Bcons City Life hội tụ đủ các yếu tố của nơi an cư tiện nghi, nên khả năng hút dòng người về ở sẽ vượt trội.

Như diễn biến thực tế, những căn nhà phố Bcons City Life hiện hữu, được chủ sở hữu chuyển thành căn hộ dịch vụ với mức thu nhập đến 20 triệu đồng/tháng, và hiếm có phòng trống. Tân Uyên có lượng dân cư nhập cư đông, và ngày càng thu hút thêm người dân các tỉnh thành tìm đến sinh sống tại các khu công nghiệp trên địa bàn, là nền tảng hỗ trợ cho loại hình kinh doanh căn hộ dịch vụ.

Tiếp cận nguồn khách hàng dồi dào

Động lực tăng trưởng kinh tế sản xuất, dịch vụ của Tân Uyên được khẳng định thông qua dòng vốn đổ về các khu công nghiệp VSIP II, VSIP III, Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, khu công nghiệp cơ khí, cùng nhiều cụm công nghiệp mới đang chuẩn bị đầu tư, mở ra cơ hội việc làm thu hút thêm đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao, đồng thời cũng tạo ra lượng khách hàng dồi dào cho thị trường nhà ở mua và thuê trên địa bàn.

Bcons City Life đem đến cơ hội đầu tư tại trung tâm phát triển công nghiệp mới TP.HCM

Tân Uyên cũng đã được TP.HCM quy hoạch trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, nơi này là đại bản doanh của doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn, điện tử, tự động hóa và logistics... tạo cực tăng trưởng mới phía Đông Bắc thành phố trong giai đoạn mới sau sáp nhập.

Bcons City Life là một trong những dự án đang hưởng lợi trực tiếp từ năng lực tăng trưởng kinh tế của Tân Uyên hiện nay. Khu đô thị Bcons City Life nằm ngay mặt tiền đường Tố Hữu lộ giới 36m, kết nối trực tiếp với các trục đường trọng điểm của phường Tân Uyên. Giá trị gia tăng và khai thác sinh lợi của sản phẩm nhà phố được bảo chứng bằng vị trí thuận lợi, khi ngay trung tâm hành chính, nằm trong khu dân cư hiện hữu, chỉ ít phút đã tiếp cận các khu công nghiệp VSIP III, KCN Uyên Hưng, KCN Uyên Hưng mở rộng, KCN Đất Cuốc… cùng hệ thống tiện ích ngoại khu gồm trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học.

Vừa qua, trong quá trình làm việc với TP.HCM, Thủ tướng cũng đã chỉ thị TP.HCM cần hạn chế phát triển nhà ở thấp tầng ở các khu đô thị, nên đẩy mạnh phát triển nhà ở cao tầng. Với thông tin này có thể hiểu rằng, trong thời gian tới, tại TP.HCM, nguồn cung sản phẩm nhà ở thấp tầng sẽ rất hạn chế. Vô hình chung, những dự án khu đô thị đã được phê duyệt pháp lý đầy đủ như Bcons City Life được nâng thêm tầm giá trị.

Tại sao lại chọn Tân Uyên để đầu tư giai đoạn này? Đó chính là Tân Uyên đang trong giai đoạn "nâng hạng" với dư địa quy hoạch và kinh tế phát triển, dân số cơ học tăng lên và hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, những tài sản như nhà phố Bcons City Life gắn với nhu cầu ở thực và khai thác kinh doanh thực tế luôn có khả năng gia tăng giá trị vượt trội.