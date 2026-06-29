Khải Hoàn Imperial “may đo” chuẩn sống chuyên gia với tổ hợp tiện ích chuyên biệt

Đối với giới chuyên gia, thành công không chỉ được đo đếm bằng sự thăng tiến mà còn ở chất lượng của cuộc sống mỗi ngày. Với họ, sức khỏe là nền tảng duy trì hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo và những kết nối giá trị. Sau nhịp sống cường độ cao, họ tìm kiếm một không gian riêng tư để tái tạo năng lượng, cân bằng thân – tâm và tận hưởng những trải nghiệm được thiết kế theo nhu cầu cá nhân. Chính tư duy sống đó đang góp phần định hình những tiêu chuẩn mới của bất động sản hạng sang.

Đây cũng là nền tảng để Khải Hoàn Imperial kiến tạo chuẩn sống Bespoke hạng sang dành cho cộng đồng chuyên gia trong nước và quốc tế đang không ngừng gia tăng tại khu vực Đông Bắc TP.HCM. Nổi bật là bộ sưu tập tiện ích "Health for Wealth" tại tầng 21 của dự án, được phát triển xoay quanh những giá trị cốt lõi: không gian riêng tư để tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng những kết nối chất lượng, khơi mở tư duy và truyền cảm hứng sáng tạo, góp phần kiến tạo nền tảng cho một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Phòng tập Virtual Golf nâng tầm giải trí đẳng cấp cho giới chuyên gia

Bộ sưu tập tiện ích "Health for Wealth" chuẩn chuyên gia

Tổ hợp hệ tiện ích chuyên biệt "Health for Wealth" được thiết kế tại tầng 21 quy tụ các không gian đặc quyền như phòng tập Virtual Golf, trung tâm gym – fitness, trung tâm spa & Sauna, Business Lounge, Trung tâm Khánh tiết,... với tầm nhìn khoáng đạt, tối ưu những trải nghiệm riêng tư và đẳng cấp.

Với công nghệ mô phỏng hiện đại, phòng tập Virtual Golf tái hiện chân thực những sân golf nổi tiếng, mang đến trải nghiệm luyện tập chuyên nghiệp ngay tại nơi ở. Không chỉ giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc cường độ cao, đây còn là điểm hẹn để cộng đồng cư dân tinh hoa gặp gỡ, giao lưu và mở rộng những kết nối giá trị.

Trong khi đó, tổ hợp Gym – Fitness, Spa & Sauna được kiến tạo như một không gian chăm sóc sức khỏe toàn diện giữa tầng không. Nếu khu Gym – Fitness đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất và duy trì phong độ, thì Spa & Sauna mang đến những liệu trình thư giãn, xông hơi hiện đại giúp đào thải độc tố, lưu thông khí huyết và tái tạo năng lượng từ bên trong.

Business Lounge – Không gian đa chức năng, đáp ứng nhu cầu làm việc, tiếp khách và kết nối trong một chuẩn mực sang trọng.

Ngoài ra, Khải Hoàn Imperial còn phát triển tiện ích Business Lounge được xem là "phòng khách thứ hai", đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt của những cư dân đặc biệt trong nhịp sống hiện đại. Từ các buổi gặp gỡ đối tác, trao đổi công việc đến những cuộc họp trực tuyến hay những giờ làm việc tập trung, mọi nhu cầu đều được đáp ứng ngay trong khuôn viên dự án.

Đặc biệt, Trung tâm Khánh tiết mang đến không gian sang trọng, linh hoạt cho những buổi gặp mặt riêng tư hay các sự kiện kết nối cộng đồng. Với tầm nhìn khoáng đạt từ tầng cao, mỗi sự kiện không chỉ mang đậm dấu ấn của gia chủ mà còn góp phần nuôi dưỡng một cộng đồng cư dân tinh hoa, gắn kết bởi những giá trị sống đồng điệu.

Trung tâm khánh tiết – không gian lý tưởng cho những bữa tiệc sang trọng

Bên cạnh bộ sưu tập tiện ích chuẩn chuyên gia, Khải Hoàn Imperial còn sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền Quốc lộ 13, trực diện ga metro Thủ Dầu Một – TP.HCM và đối diện AEON Mall Bình Dương Canary. Tọa lạc trên trục đại lộ huyết mạch của khu vực, dự án hưởng lợi trực tiếp từ mô hình đô thị TOD, mang đến khả năng kết nối nhanh chóng đến các trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, cư dân dễ dàng tiếp cận sân golf Sông Bé 104 ha cùng hệ thống y tế, giáo dục cao cấp, hoàn thiện trải nghiệm sống chất lượng chuẩn quốc tế.

Cộng hưởng lợi thế từ bộ sưu tập tiện ích đặc quyền, vị trí chiến lược ngay lõi TOD cùng triết lý phát triển khác biệt, Khải Hoàn Imperial không chỉ kiến tạo chuẩn sống xứng tầm mà còn sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê nổi bật, đón đầu nhu cầu lưu trú của cộng đồng chuyên gia, quản lý cấp cao trong nước và quốc tế khi khu Đông Bắc TP.HCM ngày càng thu hút dòng vốn FDI cùng các tập đoàn đa quốc gia quy mô lớn.