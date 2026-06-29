Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng 2 Thiếu tướng ra tòa vụ bán đất sân bay Nha Trang

Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày

Sáng nay (29/6), Tòa án Quân sự Trung ương tái mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) trong vụ án “thâu tóm” đất sân bay Nha Trang.

Cùng hầu tòa với ông Hậu có bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái của Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á); Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập một số cá nhân, đơn vị với tư cách người liên quan, trong đó có một cá nhân có nhu cầu mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, muốn thay bị cáo Hậu bồi thường.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 1/7, do Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm Chủ tọa.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, phiên phúc thẩm từng ấn định mở hai lần nhưng đều phải tạm hoãn. Lần thứ nhất, giữa tháng 5/2026, phiên hoãn do bị hại muốn có thời gian thu thập, bổ sung chứng cứ, còn bị cáo Hậu tình trạng sức khỏe không đảm bảo; lần thứ hai mở lại vào ngày 10/6, một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có đơn xin hoãn lý do bất khả kháng.

Hồi tháng 1/2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử sơ thẩm xác định, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Bản án cũng xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù. Tổng hợp với bản án cũ, buộc bị cáo chấp hành chung 30 năm tù và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, bị phạt 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Hai Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng bị tuyên phạt án tù trong vụ án này, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) lĩnh 4 năm tù, tổng hợp mức án 22 năm 6 tháng tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung hai bản án là 26 năm 6 tháng tù.

Dự án sân bay Nha Trang tường giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) lĩnh 3 năm 6 tháng, tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng của bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung hai bản án là 17 năm tù.

Bị cáo Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) lĩnh 3 năm 6 tháng, tổng hợp mức án 16 năm 6 tháng của bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung hai bản án là 20 năm tù.

Bị cáo Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng, tổng hợp với mức án 13 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung hai bản án là 2 bản án là 16 năm 6 tháng tù.

Sau phiên tòa, hai chị em Hậu, hai Thiếu tướng quân đội và bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) có đơn kháng cáo. Theo đó, bị cáo Hậu xin xem xét về nội dung khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại.

Được biết tại phiên sơ thẩm, một doanh nhân xác nhận đang thỏa thuận mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và sẽ thay bị cáo Hậu bồi thường cho các bị hại. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Hậu muốn tòa tạo điều kiện để mình ủy quyền cho doanh nhân này nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bị hại có 414 người kháng cáo, họ mời luật sư bảo vệ cho mình.