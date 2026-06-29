BĐS Vũng Tàu tăng nhiệt với tổ hợp biển của Sunshine Group: Giá từ 1,99 tỷ/căn, đã full nội thất 5 sao

Tổ hợp Sunshine Bay Retreat của Sunshine Group vừa chính thức kích hoạt chính sách bán hàng đặc quyền giới hạn dành cho các khách hàng tiên phong tại 02 tòa The Runway và The Monochrome thuộc phân khu Sunshine Bay Eden trong bộ sưu tập 06 tòa tháp "The Art of Living by The Ocean". Sự xuất hiện của gói giải pháp tài chính linh hoạt, kết hợp chiết khấu cộng dồn và quà tặng đặc quyền, xác lập mức giá cạnh tranh hơn so với thị trường lên đến 20% đang tạo ra cơ hội hiếm có cho những khách hàng đang quan tâm đến thị trường BĐS Vũng Tàu.

Căn hộ full nội thất từ 1,99 tỷ đồng: Thiết lập lại mặt bằng tiếp cận BĐS nghỉ dưỡng cao cấp

Tâm điểm của chính sách là dòng căn hộ Studio diện tích tim tường 40,2m², được xem là sản phẩm dẫn dắt thanh khoản trong giai đoạn này. Theo công bố, với phương án thanh toán sớm đạt 95%, mức giá khởi điểm từ 1,99 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu lựa chọn thanh toán theo tiến độ chuẩn, mức giá được điều chỉnh từ 2,1 tỷ đồng, và trong trường hợp sử dụng đòn bẩy vay ngân hàng, mức giá sẽ là từ 2,3 tỷ đồng. Tất cả các mức giá này đều đã bao gồm VAT, ưu đãi hiện hành và đi kèm tiêu chuẩn bàn giao full nội thất theo chuẩn 5 sao.

Song song với chính sách giá, Sunshine Bay Retreat triển khai một hệ thống tài chính đa lớp nhằm giải quyết hoàn toàn bài toán tài chính cho khách hàng. Với nhóm khách có sẵn dòng vốn, phương án thanh toán sớm mang lại mức chiết khấu trực tiếp lên tới 14%, trong khi lựa chọn thanh toán theo tiến độ vẫn duy trì mức ưu đãi 8%, qua đó tạo biên độ tối ưu hóa giá vốn ngay tại thời điểm đầu tiên.

Ở nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy ngân hàng, dự án thiết kế một gói hỗ trợ tài chính đáng chú ý khi cho phép vay tối đa 70%, đi kèm cơ chế 0% lãi suất trong 24 tháng đầu và ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng. Đáng chú ý hơn, sau thời gian ưu đãi ban đầu, dự án tiếp tục đưa ra cơ chế bình ổn lãi suất tối đa 10%/năm trong 12 tháng tiếp theo, giúp cố định chi phí tài chính trong biên độ an toàn và giảm lo ngại về lãi suất thả nổi.

Hệ ưu đãi cộng dồn với chiết khấu ấn tượng lên tới 23%, gia tăng biên lợi nhuận ngay từ giai đoạn đầu

Tại dự án Sunshine Bay Retreat, khách hàng tiên phong có cơ hội nhận được tổng mức chiết khấu "khủng" lên tới 23% khi tối ưu hóa toàn bộ các chính sách ưu đãi hiện hành như chiết khấu cho phương thức thanh toán sớm, gói ưu đãi cộng đồng tinh hoa "The New Elite" (áp dụng cho khách hàng đặt mua trước ngày 15/07/2026), đặc quyền mở bán giới hạn "Priority Selection" và gói ưu đãi "NobleX Home+", cùng quà tặng miễn phí 12 tháng dịch vụ quản lý "Sunshine Care 12". Các khoản chiết khấu sẽ được phân bổ và giảm trừ nối tiếp theo từng chương trình tại thời điểm ký kết Hợp đồng mua bán.

Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao tiên phong ứng dụng AI: Giải bài toán vận hành và dòng tiền cho chủ sở hữu

Tọa lạc trên trục đường Ba Tháng Hai, sở hữu tầm nhìn trực diện biển Chí Linh, Sunshine Bay Retreat được quy hoạch trên quỹ đất gần 20ha với mật độ xây dựng khoảng 25%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan xanh và mặt nước. Dự án phát triển hơn 5.300 sản phẩm gồm căn hộ nghỉ dưỡng, khách sạn và biệt thự ven biển, thuộc nhóm dẫn đầu về tiện ích và công nghệ tại thị trường BĐS ven biển Vũng Tàu hiện nay.

Với mật độ xây dựng chỉ 25%, phần lớn không gian tại Sunshine Bay Retreat dành cho mảng xanh, mặt nước và hệ thống hồ bơi tạo nên một chuẩn sống nghỉ dưỡng năng động hiếm có bên bờ biển Chí Linh.

Điểm đáng chú ý là việc dự án được tích hợp hệ sinh thái AI Smart Operation, bao gồm Smart Living, Smart Operation, Smart Home và Smart Hotel, cho phép số hóa toàn bộ hoạt động quản lý và khai thác, từ vận hành dịch vụ đến tối ưu công suất phòng. Thông qua nền tảng NobleX App, gia chủ không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành thông minh để chủ động quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, cập nhật tỷ lệ lấp đầy, tự động hóa quy trình check-in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng… Một mô hình biến bất động sản ven biển từ tài sản thụ động thành cỗ máy tạo dòng tiền chủ động, minh bạch đến từng đồng.

Thông qua App thông minh NobleX, các chủ nhân dễ dàng biến bất động sản ven biển thành "cỗ máy tạo dòng tiền" chủ động và minh bạch.

Sức hút của khu vực còn được củng cố bởi động lực hạ tầng, với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến liên vùng, giúp rút ngắn thời gian đến trung tâm TP.HCM còn khoảng 60 phút và chỉ 30 phút tới Sân bay quốc tế Long Thành.

Từ Sunshine Bay Retreat chỉ mất 60 phút để di chuyển về trung tâm TP.HCM và 30 phút tiếp cận Sân bay quốc tế Long Thành.

Cùng lúc, phân khúc lưu trú cao cấp ven biển phía Nam lệch pha cung – cầu rõ rệt. Khu vực đón hơn 16 triệu lượt khách mỗi năm, tệp khách cao cấp tăng khoảng 15%/năm, trong khi số cơ sở đạt chuẩn 5 sao chỉ đếm trên đầu ngón tay, mở ra dư địa khai thác lớn cho các tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp được quy hoạch bài bản như Sunshine Bay Retreat.