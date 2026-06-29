Tái định nghĩa chuẩn "Home Resort" với khoáng nóng tại gia: Onsen Villas đang thành từ khoá mới của BĐS cao cấp

"Home Resort" và sự lên ngôi của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tại tư gia

Từ Miami, Dubai đến Tokyo, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ khi các tiện ích như hồ khoáng nóng, spa trị liệu, phòng thiền, liệu pháp nhiệt nóng - lạnh hay công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến đang dần thay thế những không gian giải trí truyền thống trong các dinh thự hạng sang. Theo Dreamer Real Estate - đơn vị chuyên phân phối BĐS siêu sang tại Ý, nhu cầu về những biệt thự tích hợp sức khỏe, thư giãn và công nghệ tiên tiến đã tăng 35% trong 5 năm qua.

Xu hướng này đang thúc đẩy sự lên ngôi mạnh mẽ của mô hình "Home Resort" - nơi mỗi căn nhà trở thành một khu nghỉ dưỡng riêng tư ngay trong lòng đô thị. Và trong hành trình đưa resort về nhà, khoáng nóng tại gia đang dần trở thành "mảnh ghép đắt giá" bậc nhất. Những ai đã quen với cảm giác cơ thể được thả lỏng hoàn toàn trong làn khoáng ấm, từ những suối khoáng nổi tiếng của Việt Nam đến các địa danh onsen trứ danh thế giới như Beppu, Niseko hay Arashiyama (Nhật Bản), sẽ hiểu rằng việc sở hữu khoáng nóng tự nhiên ngay trong tư gia không đơn thuần là một tiện ích, mà là một đặc quyền hiếm có.

Theo Global Wellness Institute, người mua nhà hiện không còn xem nơi ở là không gian trú ngụ đơn thuần mà là một "tài sản sức khỏe"

Khác với khoáng nóng nhân tạo có thể được tạo lập nhờ công nghệ, khoáng nóng tự nhiên là món quà hữu hạn của tự nhiên, chỉ hiện hữu tại một số rất ít vùng địa chất đặc biệt. Bởi vậy, những bất động sản sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên dẫn về tư gia luôn được xếp vào nhóm tài sản hiếm, khó nhân bản và có sức hấp dẫn đặc biệt với giới tinh hoa toàn cầu.

Đây cũng là lý do bộ sưu tập 99 Onsen Villas tại thành phố khoáng nóng Alluvia City vừa ra mắt trong thời gian gần đây đang trở thành tâm điểm phân khúc biệt thự cao cấp khu Đông Hà Nội.

Onsen Villas: Khi "Home Resort" được thiết kế trên mạch khoáng nóng bên sông Hồng

Tựa như một bán đảo biệt lập với ba mặt cận thủy tại phân khu Alluvia Onsen trong đại đô thị sinh thái Alluvia City, Onsen Villas là sản phẩm hội tụ cả vị trí gần trung tâm, cảnh quan sông nước và tài nguyên khoáng nóng thiên nhiên trên cùng một địa chỉ.

Không gian ba mặt cận thủy của bộ sưu tập 99 Onsen Villas

Đầu tiên phải kể đến nguồn khoáng nóng tự nhiên giàu vi khoáng quý được khai thác từ độ sâu hàng trăm mét bên dòng sông Hồng và dẫn trực tiếp tới từng căn biệt thự theo nhu cầu gia chủ. Nếu như tại Việt Nam, trải nghiệm khoáng nóng tự nhiên chủ yếu chỉ xuất hiện tại các resort nghỉ dưỡng tại Hoà Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh…, thì Onsen Villas lại tiên phong đưa nguồn khoáng quý này thành đặc quyền riêng của từng gia chủ và chỉ cách phố cổ Hà Nội khoảng 25 phút.

Onsen Villas tạo nên hiện tượng khan hiếm kép: Khan hiếm số lượng và khan hiếm nguồn khoáng nóng tự nhiên ven sông Hồng

Bộ sưu tập phiên bản giới hạn gồm 99 căn biệt thự đơn lập, diện tích lô đất 300m², tổng sàn xây dựng 309m², mật độ xây dựng chỉ 35%, đủ để mỗi căn sở hữu khoảng sân đón nắng sớm, hiên nhà đón gió chiều và không gian ngoài trời cho bể bơi, tiểu cảnh riêng tư, để chủ nhân có thể "chạm" tới thiên nhiên chỉ với vài bước chân.

"Giá trị không chỉ nằm ở thành phần khoáng mà còn đến từ sự cộng hưởng của hệ sinh thái ven sông đặc hữu: gió sông mát lành, hơi nước và phù sa tự nhiên, nền vi khí hậu dễ chịu cùng không gian sinh thái trong lành. Chính những yếu tố này đã tạo nên một môi trường dưỡng lành toàn diện, khiến trải nghiệm khoáng nóng ven sông Hồng tại các Onsen Villas càng trở nên khó nhân bản", anh Hoàng Tùng, giám đốc một công ty BĐS khu vực Hà Nội cho hay.

Mỗi biệt thự là một bản hòa ca tinh tế giữa vẻ thanh lịch Pháp và nét mềm mại phương Đông (Indochine), hài hòa với khí hậu nhiệt đới và nhịp sống đương đại

Chuẩn sống "all-in-life" - mọi tiện ích trong vài bước chân

Không phải là những biệt thự đơn lẻ, Onsen Villas được phát triển như một mắt xích trong hệ sinh thái khoáng nóng quy mô lớn của Alluvia City - mô hình vẫn còn rất hiếm trên thị trường bất động sản phía Bắc. Từ bể bơi onsen khoáng nóng, Gym & Fitness Club, Beauty Salon tại Clubhouse hơn 3.800 m² đến tổ hợp Alluvia Onsen Center với hệ bể khoáng đa nhiệt độ và các liệu trình wellness chuyên sâu, toàn bộ trải nghiệm chăm sóc sức khỏe được tích hợp ngay trong đô thị. Cùng với tuyến du thuyền thưởng ngoạn trên sông Hồng, Onsen Villas đang góp phần định hình một chuẩn sống khác biệt tại khu Đông - nơi ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn là trung tâm nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Bến du thuyền tại Alluvia City sẽ kết nối cư dân với hệ thống giao thông đường thủy và các trải nghiệm sông nước đẳng cấp (Hình minh họa)

Với chính sách bán hàng hấp dẫn, những chủ nhân tương lai của Onsen Villas sẽ hưởng chiết khấu lên đến 15,5%, 5 năm an tâm lãi suất với 2 năm hỗ trợ lãi suất 0%, 3 năm tiếp theo bình ổn lãi suất 8%/năm, ân hạn nợ gốc 36 tháng, hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị sản phẩm. Đồng thời miễn phí quản lý dịch vụ lên tới 60 tháng, tối ưu chi phí sở hữu và nâng tầm trải nghiệm sống dài hạn.