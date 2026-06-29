Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam tiếp tục tung "cú nổ chấn động": Tặng tiền tỷ cho khách hàng cũ

Vinhomes vừa công bố chương trình "Chính sách tri ân khách hàng cũ Vinhomes 2026" nhằm gia tăng quyền lợi cho các khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, khách hàng từng mua bất động sản Vinhomes và đã ký hợp đồng mua bán trước ngày 20/6/2026 sẽ được cấp voucher có giá trị quy đổi như tiền mặt khi tiếp tục mua sản phẩm mới thuộc hệ thống phân phối của Vinhomes.

Theo chính sách, chương trình áp dụng cho các sản phẩm mở bán trong thời gian từ 1/1/2026 đến 31/12/2026.

Giá trị voucher được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị bất động sản mà khách hàng đang sở hữu (không bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì). Khi giao dịch sản phẩm mới, khách hàng được sử dụng voucher để thanh toán tối đa 30% giá trị bất động sản.

Theo công bố, chương trình được chia thành hai nhóm dự án với mức ưu đãi khác nhau.

Nhóm 1 được hưởng voucher trị giá 10% giá trị bất động sản đang sở hữu, áp dụng đối với khách hàng sở hữu các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 (trừ Vịnh Xanh), Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) và Vinhomes Golden City (Dương Kinh).

Ngoài ra, nhóm này còn áp dụng đối với các sản phẩm thương mại dịch vụ và shophouse chân đế tại các dự án Cổ Loa, Ocean Park 1, Ocean Park 2-3, Vinhomes Smart City, Vinhomes Phú Quốc và Grand World Phú Quốc.

Trong khi đó, Nhóm 2 được hưởng voucher 8%, dành cho khách hàng sở hữu sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Cần Giờ, sản phẩm thấp tầng và thương mại dịch vụ tại Vinhomes Quận 9, cùng các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Đan Phượng.

Theo ví dụ được Vinhomes đưa ra, một khách hàng đang sở hữu bất động sản tại Vũ Yên trị giá 15 tỷ đồng thuộc nhóm 1 sẽ nhận được voucher tương ứng 10%, tức khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nếu khách hàng mua căn nhà mới có giá 8 tỷ đồng, mức thanh toán tối đa bằng voucher là 30% giá trị sản phẩm, tương đương 2,4 tỷ đồng. Do giá trị voucher là 1,5 tỷ đồng, khách hàng có thể sử dụng toàn bộ số voucher này để thanh toán.

Ở trường hợp khác, nếu khách hàng mua căn nhà trị giá 4 tỷ đồng, mức thanh toán tối đa bằng voucher là 1,2 tỷ đồng (30% giá trị sản phẩm). Khi đó, khách hàng được sử dụng 1,2 tỷ đồng, phần giá trị voucher còn lại (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định của chương trình.

Theo chính sách, chương trình cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc bất động sản trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán (hoặc theo quy định chương trình). Bên cạnh đó, chính sách áp dụng cho sản phẩm của Vinhomes và các sản phẩm của chủ đầu tư thứ cấp của Vinhomes (theo quy định của chương trình).

Vào cuối tháng 5 vừa qua, Vinhomes cũng “chơi lớn” khi công bố triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.

Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã điều chỉnh mức vàng tối thiểu để quy đổi mua nhà từ 80% xuống từ 50% với những căn có giá trị lớn. Bên cạnh đó, với phương án trả nhà sau 5 năm doanh nghiệp bổ sung quyền lựa chọn cho phép khách hàng trả sau 3 năm. Dù trả nhà sớm hơn, công ty cam kết vẫn hoàn lại khách hàng khoản tiền tương đương số vàng đã chuyển đổi và lợi tức 2% mỗi năm. Khoản tiền này sẽ được tính theo giá vàng tại thời điểm khách hoàn trả bất động sản.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Vinhomes cũng đã “chơi lớn” khi tung ra chính sách siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất”. Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính chưa từng có trên thị trường, khẳng định nhất quán tư duy đồng hành dài hạn cùng khách hàng, cũng như tầm vóc và tiềm lực vượt trội của chủ đầu tư.

Chính sách đặc biệt “5 năm không lo lãi suất” được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới. Cụ thể nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, tuyệt đối bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất.