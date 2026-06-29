Dự án Vành đai 4 TPHCM: Ngày 1-7 bắt đầu chi tiền bồi thường tại Tân An Hội, Hiệp Phước

Ngày 1-7-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội (TPHCM) mời người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 4 TPHCM tham dự hội nghị công bố quyết định và chính thức tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cơ sở của đợt chi trả này là Quyết định số 1928/QĐ-UBND do UBND xã Tân An Hội ban hành ngày 23-6-2026. Quyết định đã phê duyệt giá đất cụ thể cùng phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Phương án số 828/PABT) đối với từng cá nhân, hộ gia đình và tổ chức có đất, tài sản bị thu hồi.

Ngày 1-7 bắt đầu chi tiền bồi thường tại Tân An Hội, Hiệp Phước

Dự án thành phần 1-3 thuộc Vành đai 4 TPHCM (đoạn trên địa bàn huyện Củ Chi cũ) đi qua xã Nhuận Đức và xã Tân An Hội có tổng chiều dài khoảng 16,7 km. Riêng đoạn qua xã Tân An Hội dài 6,1 km, cần thu hồi hơn 97 ha đất. Toàn đoạn ảnh hưởng 826 trường hợp, bao gồm 733 hồ sơ đất của tổ chức, cá nhân và 93 thân nhân đại diện cho 255 ngôi mộ. Tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là 2.503 tỉ đồng.

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, dự án đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng cao từ bà con vùng bị ảnh hưởng.

Ngày 1-7 bắt đầu chi tiền bồi thường tại Tân An Hội, Hiệp Phước

Việc người dân phấn khởi ủng hộ, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng là bước đệm quan trọng thúc đẩy dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 4. Khi hoàn thành, tuyến huyết mạch này sẽ kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, giảm tải áp lực giao thông cho nội đô và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội rộng lớn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.