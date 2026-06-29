Diễn biến mới tại “siêu” dự án vành đai 86.000 tỷ đồng nối Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh

Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải).

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung cao độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm của Trung ương và của thành phố.

Đây cũng là giai đoạn Hà Nội dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay cho đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, từ các tuyến xuyên tâm, các tuyến vành đai đến hệ thống cầu vượt sông.

Thành phố đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ và đạt nhiều kết quả tích cực. Về giải ngân vốn đầu tư công, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao.

Nhà thầu tiến hành thảm bê tông nhựa tại nhiều đoạn tuyến của dự án.

Tại dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn ba địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã hoàn thành từ cuối năm 2025.

Về tiến độ thi công, các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 (đường song hành) cơ bản bảo đảm tiến độ; riêng đoạn qua Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu.

Được biết, dự án đường Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 113,52 km, gồm tuyến chính dài 103,82 km và khoảng 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long.

Trong đó, đoạn đi qua Hà Nội dài khoảng 57,52 km, Hưng Yên khoảng 19,3 km và Bắc Ninh khoảng 35,7 km. Tổng mức đầu tư của 7 dự án thành phần khoảng 85.563 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn do nhà đầu tư huy động.

Theo quy hoạch, tuyến Vành đai 4 được đầu tư với quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h, cùng hệ thống đường song hành hai bên có tốc độ thiết kế 80 km/h.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến vành đai hiện hữu, tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển cho Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh cũng như toàn khu vực.