Khi Đà Nẵng bước vào kỷ nguyên bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn tái cấu trúc của thị trường trong năm 2025, bất động sản Đà Nẵng bước vào năm 2026 với sự phân hóa ngày càng rõ nét. Trong khi phân khúc nhà ở tại khu vực trung tâm tiếp tục duy trì sức hút nhờ pháp lý minh bạch và giá trị sở hữu dài hạn, thì bất động sản nghỉ dưỡng cũng bước sang giai đoạn trưởng thành hơn, nơi thị trường đề cao khả năng khai thác bền vững, chất lượng vận hành và giá trị sử dụng thực tế.

Đà Nẵng và "khoảng giao" mới giữa bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng

Giới quan sát cho rằng thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng chưa bao giờ thiếu lực cầu. Thành phố vẫn giữ vai trò trung tâm du lịch lớn của miền Trung, đồng thời liên tục mở rộng tệp khách quốc tế, khách lưu trú dài ngày và nhóm du khách có mức chi tiêu cao. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng nhanh của condotel và các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, tâm lý đầu tư trên thị trường cũng dần thay đổi.

Nếu trước đây, lợi nhuận cam kết hay kỳ vọng tăng giá thường là yếu tố dẫn dắt, thì hiện nay người mua chú ý nhiều hơn đến tính sở hữu lâu dài, công năng sử dụng thực tế, chất lượng vận hành và khả năng đáp ứng các xu hướng lưu trú mới.

Sự dịch chuyển này cũng diễn ra ở nhóm khách mua để ở. Thay vì tìm kiếm một căn hộ phục vụ nhu cầu cư trú đơn thuần, nhiều người bắt đầu hướng đến những sản phẩm có thể dung hòa giữa an cư, nghỉ dưỡng và làm việc linh hoạt trong cùng một tài sản. Từ đó, thị trường bắt đầu hình thành một "khoảng giao" mới, nơi ranh giới giữa bất động sản đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng dần được xóa nhòa.

Trong nhiều năm, Đà Nẵng được xem là "thủ phủ resort" của miền Trung nhờ sở hữu bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, sông Hàn cùng hệ sinh thái khách sạn và nghỉ dưỡng ven biển phát triển mạnh. Thành phố đồng thời sở hữu cấu trúc đô thị hiếm có khi sân bay quốc tế nằm gần lõi trung tâm, hạ tầng giao thông đồng bộ và toàn bộ hệ tiện ích du lịch, thương mại, dịch vụ được kết nối trong khoảng cách ngắn.

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 5,988 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,395 triệu lượt, tăng 24,9%; lượt khách ngủ qua đêm đạt 5,412 triệu lượt, tăng 21,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 20.085 tỷ đồng, tăng 19,2%.

Không chỉ lượng khách tăng, thời gian lưu trú cũng cải thiện rõ hơn so với cùng kỳ. Xu hướng này cho thấy Đà Nẵng không còn chỉ thu hút nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, mà đang dần mở rộng sang nhóm cư trú dài hạn với yêu cầu cao hơn về chất lượng sống và tiêu chuẩn lưu trú.

Song hành với du lịch, thành phố cũng bước vào giai đoạn phát triển mới nhờ sự xuất hiện của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Cùng với dòng vốn quốc tế, diện mạo cư dân của thành phố cũng thay đổi với sự hiện diện ngày càng rõ của chuyên gia tài chính, doanh nhân quốc tế, nhân sự công nghệ cao và cộng đồng digital nomad (du mục kỹ thuật số).

Dòng vốn đầu tư vào Đà Nẵng đang tạo thêm xung lực mới cho thị trường. Tính đến ngày 20/4/2026, tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt 70.846 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước; vốn FDI đạt 237,7 triệu Mỹ kim, tăng gấp đôi cùng kỳ với 47 dự án cấp mới.

Khi cấu trúc kinh tế thay đổi, bất động sản cũng đứng trước những đòi hỏi mới. Thành phố không còn chỉ cần các sản phẩm nghỉ dưỡng đơn thuần, mà là những không gian có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú, làm việc và phong cách sống toàn cầu.

Đây cũng là xu hướng đã hình thành tại nhiều đô thị quốc tế như Marina Bay của Singapore, Downtown Dubai hay các tổ hợp serviced residence tại Bangkok, nơi tinh thần nghỉ dưỡng được đưa vào ngay lõi đô thị tài chính và thương mại.

Với lợi thế sẵn có từ biển, sông Hàn, hạ tầng du lịch cùng động lực mới từ tài chính quốc tế, khu công nghệ cao và dòng vốn FDI, Đà Nẵng đang dần trở thành môi trường phù hợp để phát triển mô hình bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng tích hợp.

Bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng đang trở thành xu hướng mới bên sông Hàn.

M Riverside Danang và trải nghiệm "resort in city" bên sông Hàn

Trong bối cảnh thị trường bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm có thể dung hòa giữa nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú, M Riverside Danang được phát triển theo mô hình Work - Live - Resort tại trung tâm Đà Nẵng - xu hướng đang hiện diện ngày càng rõ tại các đô thị có cấu trúc cư dân toàn cầu.

Dự án tọa lạc trên khu đất 1.853,25 m² tại vị trí ba mặt tiền đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, gần sông Hàn và đối diện công viên APEC. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến sân bay quốc tế, trung tâm hành chính, các trục thương mại và hệ tiện ích du lịch của thành phố.

M Riverside Danang cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 312 căn hộ thương mại gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ.

Điểm khác biệt của M Riverside Danang không nằm ở việc bổ sung thêm tiện ích nghỉ dưỡng, mà ở cách dự án được phát triển để phù hợp hơn với thế hệ cư dân mới của Đà Nẵng - nhóm chuyên gia quốc tế, doanh nhân, nhân sự công nghệ và cộng đồng làm việc linh hoạt đang dần hình thành cùng quá trình quốc tế hóa của thành phố.

Thay vì tách biệt nơi ở, nơi làm việc và không gian nghỉ dưỡng như mô hình truyền thống, dự án hướng đến một nhịp sống liền mạch hơn. Tại đây, cư dân có thể làm việc trong môi trường linh hoạt ngay tại nơi ở, kết nối nhanh đến trung tâm tài chính hay sân bay, nhưng vẫn giữ được nhịp sống thư giãn giữa lõi đô thị.

M Riverside Danang hướng đến chuẩn sống "resort in city" với không gian sống giữa lõi trung tâm và tầm nhìn trực diện sông Hàn.

Work - Live - Resort đang trở thành kiểu không gian được ưa chuộng tại nhiều đô thị toàn cầu, nơi làm việc, lưu trú và nghỉ dưỡng được tích hợp trong cùng một nhịp sống. Tại M Riverside Danang, tinh thần "resort in city" hiện diện ngay giữa lõi trung tâm Đà Nẵng, khi cư dân có thể làm việc, kết nối và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng trong cùng một trải nghiệm sống hằng ngày.

Theo giới quan sát, khi Đà Nẵng cùng lúc đón thêm dòng khách quốc tế, dòng vốn và lực lượng chuyên gia mới, thị trường sẽ có xu hướng ưu tiên các sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa có khả năng khai thác lưu trú và sở hữu dài hạn.

Trong chu kỳ phát triển mới của thành phố, bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng tích hợp không còn chỉ là xu hướng sản phẩm, mà đang dần trở thành lời đáp cho cấu trúc cầu mới của Đà Nẵng, nơi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và làm việc toàn cầu bắt đầu hội tụ trong cùng một không gian.

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