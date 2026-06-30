Sau Nội Bài, Hà Nội sắp có thêm sân bay quốc tế thứ hai: Quy mô 1.500 ha, cách trung tâm khoảng 40 km, có thể đón tới 50 triệu khách/năm

UBND TP Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không kép, gồm nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô.

Theo quy hoạch, sân bay thứ hai sẽ được bố trí tại khu vực cực Nam Hà Nội, thuộc địa bàn xã Ứng Hòa và Chuyên Mỹ. Dự án có quy mô khoảng 1.500 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, công suất dự kiến từ 30-50 triệu hành khách mỗi năm và phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

Quy hoạch cũng xác định việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô là một trong những dự án ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2031-2045.

Ảnh: Quy hoạch quốc gia

Trước đó, trong dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô được công bố lấy ý kiến vào tháng 3, Hà Nội dự kiến bố trí sân bay trên địa bàn các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (huyện Ứng Hòa trước sáp nhập), cách trung tâm thành phố khoảng 40 km.

Theo định hướng quy hoạch, sân bay mới sẽ kết nối với đô thị Phú Xuyên theo mô hình đô thị sân bay. Hệ thống hạ tầng kết nối gồm các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Chợ Bến - Yên Mỹ; các trục đô thị Ngọc Hồi - Phú Xuyên, trục kinh tế phía Nam và tuyến đường sắt đô thị số 9 theo hướng Ngọc Hồi - Thường Tín - Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô - Phú Xuyên.

Thành phố cũng định hướng bố trí một ga đường sắt tốc độ cao gần khu vực sân bay, đồng thời dự trữ quỹ đất để phát triển các tuyến giao thông hướng Nam và các trục kết nối Đông - Tây.

Song song với việc đầu tư sân bay mới, Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên công suất khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời mở rộng diện tích lên khoảng 1.500 ha về phía Nam.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ nâng cấp, mở rộng và bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm và Hòa Lạc. Quy hoạch cũng đề cập việc hình thành các điểm cất, hạ cánh tại Hòa Lạc, Sóc Sơn, trên các tòa nhà cao tầng và các khu bến bãi phù hợp để phục vụ các phương tiện công nghệ mới như drone và taxi bay.

Theo quy hoạch, hệ thống cảng hàng không kép sẽ kết hợp với các hành lang kinh tế quốc tế nhằm tăng cường kết nối Hà Nội với các địa phương trong nước và thị trường quốc tế, đặc biệt thông qua các hành lang kinh tế kết nối với Trung Quốc và Lào. Thành phố cũng định hướng xây dựng các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức cấp quốc gia tại khu vực Nội Bài và Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô.