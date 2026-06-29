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FLC của ông Trịnh Văn Quyết đề xuất đầu tư loạt dự án tỷ USD tại tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam

| | Bất động sản

FLC của ông Trịnh Văn Quyết đề xuất đầu tư loạt dự án tỷ USD tại tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam

FLC đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh Đắk Lắk để nghiên cứu, phát triển các dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo, với tổng vốn dự kiến 25.000 tỷ đồng.

Ngày 27/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư với sự tham gia của nhiều tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, công nghiệp, năng lượng và logistics như Vingroup, Hòa Phát, FLC, Xuân Thiện, Trung Nam, Thái Bình Dương...

Tại hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 40.294 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh trao các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng.

Trong số các dự án được công bố, Tập đoàn FLC là một trong bốn doanh nghiệp được tỉnh lựa chọn nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh để nghiên cứu, phát triển các dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo, với tổng vốn dự kiến 25.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/5, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Tập đoàn FLC về việc khảo sát và đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết định hướng phát triển các quần thể phức hợp gồm sân golf, khu nghỉ dưỡng và đô thị; đồng thời đề xuất kết hợp các điểm đến tâm linh, lịch sử nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, FLC bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, đề xuất nghiên cứu các tuyến bay quốc tế trực tiếp đến địa phương, đồng thời kiến nghị mở rộng quỹ đất tại khu vực dự kiến đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và chi phí bồi thường cây trồng.

Vào tháng 4, Tập đoàn FLC cũng đã khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại Khu phức hợp Đak Đoa. Dự án có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ FLC, việc nghiên cứu đầu tư tại Đắk Lắk nằm trong định hướng mở rộng hoạt động của doanh nghiệp tại khu vực Tây Nguyên, tập trung vào các lĩnh vực đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng dịch vụ và năng lượng.

Tú An

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