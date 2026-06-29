Hạ tầng tỷ đô đồng loạt khởi động, thị trường bất động sản TP.HCM bước vào chu kỳ tăng tốc

Khi mạng lưới giao thông liên vùng dần thành hình, thành phố được kỳ vọng bước vào chu kỳ phát triển mới, kéo theo sự dịch chuyển của dòng vốn, dòng dân cư và mặt bằng giá trị bất động sản.

Hạ tầng mở đường cho các cực tăng trưởng mới

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 - 2/7/2026), TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công 10 dự án trọng điểm vào ngày 1/7 với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỷ đồng.

Danh mục trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội đến cảng biển. Nổi bật là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có vốn đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành hơn 47.000 tỷ đồng; Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên ven sông Sài Gòn khoảng 30.000 tỷ đồng; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài gần 23.000 tỷ đồng; nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 3.000 tỷ đồng...

Theo giới chuyên gia, đây không đơn thuần là một đợt đầu tư hạ tầng quy mô lớn mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của trung tâm kinh tế quyền lực nhất cả nước sau nhiều năm tập trung vào lõi trung tâm.

Hạ tầng luôn được xem là chỉ báo sớm của một chu kỳ tăng trưởng mới. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn và chi phí logistics giảm xuống, dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp và dân cư sẽ có xu hướng dịch chuyển theo những hành lang phát triển mới.

Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, điều đáng chú ý nhất của TP.HCM hiện nay là sự chuyển dịch từ tư duy phát triển từng dự án riêng lẻ sang xây dựng một mạng lưới hạ tầng liên kết vùng quy mô lớn.

Về dài hạn, cách tiếp cận này giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời đưa các đô thị vệ tinh và khu vực ngoại vi trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển kinh tế của thành phố.

Ông David Jackson, TGĐ Avison Young Việt Nam nhận định, hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho đô thị

"Các dự án hạ tầng quy mô lớn không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn vẽ lại bản đồ thành phố. Những nơi từng được xem là ‘xa xôi hẻo lánh’ có thể nhanh chóng trở thành nơi đáng sống, làm việc, đầu tư và phát triển kinh doanh", ông nói thêm.

Những chuyển động này đã bắt đầu định hình rõ tại nhiều hướng phát triển chiến lược.

Ở phía Đông, Vành đai 3 đang tạo nên trục liên kết vùng giữa TP.HCM với Đồng Nai và Tây Ninh, góp phần hình thành không gian kinh tế thống nhất và nâng cao năng lực logistics của toàn vùng.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc được hưởng lợi từ tổ hợp hạ tầng gồm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, Vành đai 3 và dự án mở rộng Quốc lộ 22 lên 10 làn xe. Khi các công trình này hoàn thành, khu vực sẽ gia tăng khả năng kết nối với cửa khẩu Mộc Bài và thị trường ASEAN, mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, logistics và đô thị.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, khởi công ngày 1/7, được kỳ vọng mở rộng không gian kinh tế biển liên vùng phía Nam

Ở phía Đông Nam, hàng loạt dự án như cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng đường Rừng Sác, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và đặc biệt là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang từng bước hình thành một hành lang phát triển kinh tế biển mới của TP.HCM. Khi mạng lưới này hoàn thiện, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ biển tầm cỡ quốc tế, với mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Bất động sản TP.HCM bước vào chu kỳ tái định giá

Trong lịch sử phát triển của nhiều đô thị lớn trên thế giới, hạ tầng luôn là yếu tố tạo ra những bước ngoặt về giá trị bất động sản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải mọi khu vực có đường mới đều sẽ tăng giá như nhau.

Ông David Jackson cho rằng quan điểm "cứ xây rồi sẽ có người đến ở" không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Hạ tầng chỉ mở ra tiềm năng, còn giá trị bền vững chỉ hình thành khi giao thông được kết nối với hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh.

"Trong 5-10 năm tới, mức tăng trưởng mạnh nhất sẽ xuất hiện tại những khu vực có khả năng tích hợp chặt chẽ giữa hạ tầng giao thông với việc làm, nhà ở, du lịch, giáo dục, y tế, bán lẻ và các tiện ích giải trí. Khi các yếu tố này phát huy và cộng hưởng, một khu vực không chỉ dễ tiếp cận hơn mà còn trở thành nơi người dân chủ động lựa chọn để sinh sống và làm việc ổn định. Đó mới là nền tảng của giá trị thực", ông nhận định.

Siêu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park 1.080 ha sẽ là hạt nhân của cực tăng trưởng mới tại Tây Bắc TP.HCM

Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia trong nước cho rằng, hạ tầng không tạo ra giá trị trong một sớm một chiều. Nhưng khi mạng lưới giao thông hoàn chỉnh và dòng người bắt đầu dịch chuyển, giá trị đất đai thường bước vào chu kỳ tái định giá với biên độ tăng gấp 2-3 lần.

Đối với TP.HCM, việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn thúc đẩy quá trình phân bổ lại nguồn lực giữa trung tâm và các cực tăng trưởng mới.

Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khả năng kết nối liên vùng được nâng cao và các đại dự án đô thị, công nghiệp, thương mại đồng loạt hình thành, những khu vực giàu dư địa phát triển sẽ có cơ hội đón đầu dòng vốn đầu tư, dòng dân cư cũng như nhu cầu kinh doanh ngày càng lớn. Đó cũng là nền tảng để hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản TP.HCM.