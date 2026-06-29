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Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

| | Bất động sản

14h ngày 29/6, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm. Trước giờ khai mạc, hàng nghìn người dân đã có mặt xếp hàng để chờ vào tham quan.

Video dòng người chen chân vào tham quan triển lãm quy hoạch Thủ đô Hà Nội 100 năm
Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, dù 14h triển lãm mới mở cửa nhưng trước đó 1, 2 tiếng đã có rất đông người dân xếp hàng để chờ vào xem.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 2.

Để vào triển lãm, khách phải mua vé tham quan theo quy định của Bảo tàng Hà Nội.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 3.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 4.

Sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một điểm nhấn của triển lãm, được đặt ngay tại khu vực cổng vào. Sa bàn cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án quy hoạch 100 năm.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 5.

Tại tầng 4 của triển lãm (diện tích khoảng 1.200m2) trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 6.

Các thông tin quy hoạch được người dân đặc biệt quan tâm. Nhiều người chăm chú nghiên cứu khu vực nhà mình, sau đó ghi chép, chụp ảnh cẩn thận.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 7.

Ông Đỗ Huy Mạnh (trú tại phường Hồng Hà) cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến quy hoạch sông Hồng. Bởi nhiều tháng nay có các thông tin không chính thức khiến ông rất hoang mang, đặt câu hỏi nhà mình có "dính quy hoạch" hay không?

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 8.

"Thông tin quy hoạch khá chi tiết, trực quan, nhờ đó tôi dần hình dung ra tương lai khu vực nhà mình sắp tới", ông Mạnh cho biết.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 9.

Thông tin trục cảnh quan sông Hồng được người dân đặc biệt quan tâm

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 10.

Tầng 4 của triển lãm cũng bố trí hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 11.

Ở đây cũng có các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố; bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 12.

Người dân bàn luận về các khu vực phát triển đô thị tương lai

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 13.

Ngoài ra, Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm- Ảnh 14.

Chỉ trong vài tiếng mở cửa, ước tính đã có hàng nghìn người dân tham quan triển lãm

Theo Trần Hoàng - Duy Phạm

Tiền phong

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