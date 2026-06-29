Hàng nghìn người chen chân xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Ông Đỗ Huy Mạnh (trú tại phường Hồng Hà) cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến quy hoạch sông Hồng. Bởi nhiều tháng nay có các thông tin không chính thức khiến ông rất hoang mang, đặt câu hỏi nhà mình có "dính quy hoạch" hay không?