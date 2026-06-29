Doanh nghiệp Nhật Bản nói về "siêu đô thị" trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng cao bậc nhất Đông Nam Á

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc Kinh doanh Chiến lược Phát triển Đô thị Toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Hà Nội thông qua các dự án quy mô lớn.

Theo ông Hamamoto, Sumitomo hiện đang phối hợp với Tập đoàn BRG triển khai Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Doanh nghiệp đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tháo gỡ các khó khăn để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Đại diện Sumitomo cho biết dự án hướng đến ba mục tiêu chính. Thứ nhất là phát triển đô thị trung hòa carbon thông qua ứng dụng năng lượng tái tạo và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Thứ hai là xây dựng môi trường sống hiện đại, phát huy kinh nghiệm của Nhật Bản trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ đô thị. Thứ ba là phát triển hạ tầng có khả năng chống chịu trước thiên tai, ứng dụng công nghệ nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục tăng trưởng nhanh và dân số khu vực trung tâm gia tăng, mô hình đô thị thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển và hình thành khu đô thị xanh, hiện đại.

Ông Manabu Hamamoto cho rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, bên cạnh các chính sách ưu đãi, những yếu tố như định hướng phát triển rõ ràng, môi trường đầu tư ổn định, cơ chế đối thoại cởi mở và quản trị minh bạch có ý nghĩa quan trọng trong quyết định mở rộng đầu tư lâu dài.

Đại diện Sumitomo cũng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, đồng thời đưa các công nghệ, giải pháp phát triển xanh và kinh nghiệm quản trị đô thị của Nhật Bản vào quá trình triển khai dự án.

Tập đoàn Sumitomo hiện hoạt động tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 80.000 nhân sự. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đã đầu tư gần 70 năm trong các lĩnh vực năng lượng, khu công nghiệp, thương mại và phát triển đô thị.

Riêng tại Hà Nội, Sumitomo là nhà đầu tư phát triển Khu công nghiệp Thăng Long từ năm 1997. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút khoảng 3 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế, tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động.

Theo đại diện Sumitomo, quá trình triển khai các dự án tại Hà Nội nhận được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố thông qua công tác giải quyết thủ tục, chính sách đầu tư và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Ngày 19/8/2025 tại xã Vĩnh Thanh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, tòa tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Tòa tháp này có chiều cao vượt gần 200 m tòa Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với tòa Bitexco Financial Tower (262 m), trở thành một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.