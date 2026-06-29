Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Samsung Việt Nam tuyên bố lần đầu đưa 1 LĨNH VỰC vào chương trình học

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, khẳng định Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, đặc biệt ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thủ đô trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước.

Ông Na Ki Hon, đại diện Samsung Việt Nam tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026

Theo ông Na Ki Hong, Samsung bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 và đến nay đã xây dựng hệ sinh thái đầu tư tổng hợp gồm 6 nhà máy sản xuất, một pháp nhân bán hàng và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) quy mô lớn đặt tại Hà Nội. Năm 2025, Samsung Việt Nam đạt doanh thu 64,9 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 57,1 tỷ USD, trong khi tổng vốn đầu tư lũy kế đã vượt 24 tỷ USD.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục mở rộng đầu tư nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và chính quyền các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội.

Là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, Samsung cho biết đang nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, phát triển công nghệ lõi, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu.

Theo ông Na Ki Hong, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những trọng tâm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Hưởng ứng định hướng này, Samsung đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với thành phố Hà Nội về hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Theo đại diện Samsung Việt Nam, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng nhân tài theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng như các chủ trương phát triển hiện nay của Hà Nội.

Cụ thể, Samsung sẽ ưu tiên nguồn lực cho các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ. Trong đó, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được triển khai từ năm 2019 dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, khuyến khích học sinh nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.

Theo Samsung, cuộc thi đã trở thành sân chơi công nghệ quen thuộc với học sinh Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước. Bước sang năm 2026, Samsung Việt Nam hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để triển khai chương trình này, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM.

Doanh nghiệp kỳ vọng sự hợp tác sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đưa phong trào học tập và ứng dụng khoa học công nghệ đến hàng nghìn trường học trên cả nước, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Samsung và NIC cũng tiếp tục phối hợp triển khai chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026. Đây là chương trình đào tạo nhân tài công nghệ được Samsung triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).

Theo Samsung, điểm nổi bật của chương trình là tập trung đào tạo năng lực công nghệ thực tiễn, giúp học viên có thể vận dụng ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Đáng chú ý, trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, Samsung Innovation Campus 2026 sẽ lần đầu tiên đưa nội dung bán dẫn vào chương trình đào tạo với ba cấp độ gồm nhập môn, cơ bản và nâng cao.

Ngoài các chương trình dành cho học sinh và sinh viên, Samsung cho biết từ năm 2012 đến nay doanh nghiệp đã đầu tư lũy kế khoảng 180 tỷ đồng cho các hoạt động hợp tác với các trường đại học, học viện hàng đầu tại Việt Nam nhằm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đồng thời triển khai chương trình học bổng Samsung Talent Program (STP).

Đặc biệt, từ năm 2026, Samsung sẽ tập trung mạnh hơn vào việc bồi dưỡng nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo bền vững, có khả năng thích ứng với môi trường công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, trong đó AI sẽ là trọng tâm.

"Trong thời gian , Samsung sẽ tiếp tục nỗ lực đào tạo nhân tài công nghệ cao dựa trên kinh nghiệm toàn cầu, năng lực công nghệ và niềm tin vào thế hệ nhân lực tương lai. Thông qua đó, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Hà Nội cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai", ông Na Ki Hong nhấn mạnh.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam cũng khẳng định mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở vị thế là nhà đầu tư và nhà xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam, mà còn hướng tới trở thành doanh nghiệp được tín nhiệm nhất trong việc đào tạo nhân tài công nghệ, góp phần dẫn dắt tương lai phát triển của Việt Nam.