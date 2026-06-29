Hà Nội công bố 276 dự án chiến lược: Khởi động "đại công trường" hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, UBND TP Hà Nội chính thức công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng các công trình, dự án và kết quả phát triển cụ thể.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026

Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm không chỉ là tầm nhìn của quy hoạch, mà còn là những nền tảng Thành phố đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội đã chủ động chuẩn bị đồng bộ về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị ngay trong quá trình xây dựng quy hoạch, nhằm bảo đảm khi quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thành phố xác định ba động lực phát triển trọng tâm gồm: thể chế, hạ tầng và đổi mới phương thức quản trị . Trong đó, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế phân cấp, phân quyền đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong huy động nguồn lực, triển khai các dự án chiến lược và nâng cao năng lực điều hành.

Về hạ tầng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn triển khai khối lượng đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Ngay trước thời điểm diễn ra hội nghị, Thành phố đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, cùng nhiều dự án hạ tầng chiến lược như đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khi các dự án này hoàn thành sẽ góp phần hình thành cấu trúc phát triển mới, kết nối các cực tăng trưởng và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Quy hoạch Thủ đô cũng xác lập mô hình phát triển đa trung tâm, đa cực, đa tầng, phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số.

Trên cơ sở đó, Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển đô thị TOD, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp thế hệ mới, logistics thông minh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, du lịch, y tế và giáo dục chất lượng cao.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội kiên định quan điểm phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng, mà ưu tiên những dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng tạo ra chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ.

Cùng với việc công bố 276 dự án, Hà Nội cũng cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao. Thành phố sẽ công khai, số hóa danh mục dự án và quy trình thủ tục, phân công đầu mối theo dõi các dự án trọng điểm, đồng thời thực hiện phương châm điều hành "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội không chỉ mong muốn đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư, mà mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo một Thủ đô đáng sống, đáng đầu tư và đáng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mỗi quyết định đầu tư hôm nay sẽ góp phần định hình diện mạo Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Thành phố mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, logistics, hệ thống hạ tầng hiện đại và các đô thị xanh, thông minh, qua đó hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội cũng như cả nước.