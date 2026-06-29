Bí thư Hà Nội: Mọi dự án đều phải trả lời câu hỏi người dân được hưởng gì

"Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: người dân được hưởng gì, chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào và bản sắc Thăng Long - Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao.

Phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn phải tạo lập môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho mỗi người dân".

Đó là thông điệp được ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, sáng 29/6.

Theo Bí thư Hà Nội, năm 2026 có ý nghĩa dấu mốc trong tiến trình phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Quốc hội ban hành Luật Thủ đô năm 2026 trao cho thành phố thẩm quyền cùng với các cơ chế đặc thù, vượt trội; thành phố cũng đã ban hành đồng bộ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; phê duyệt Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Động lực đột phá từ thể chế, không gian mới từ quy hoạch sẽ là bệ phóng cho thành phố hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Thành phố Hà Nội xác định bốn cam kết hành động sau hội nghị hôm nay. Cụ thể, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên quản trị đô thị hiện đại, nền hành chính kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư.

Thành phố tập trung cải cách mạnh mẽ thực chất thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thành phố cam kết mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng...; được lắng nghe, được tạo điều kiện thuận lợi và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cùng đại diện các doanh nghiệp tại hội nghị. (Ảnh: Thành Thái Hùng)

Bên cạnh đó, Hà Nội thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng dẫn dắt. Thành phố tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và các nguồn đầu tư ngoài nhà nước để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như: các tuyến đường vành đai, các cây cầu vượt sông Hồng, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường. Đầu tư công sẽ kích hoạt, thu hút các nguồn lực đầu tư của xã hội.

Bên cạnh hạ tầng, thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của cả nước về giáo dục, khoa học công nghệ để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển (R&D). Thu hút nhân tài, lực lượng lao động trẻ thông qua các chính tiếp cận nhà ở, hệ thống an sinh đa tầng, chất lượng cao cho mọi người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố cam kết đồng hành với doanh nghiệp bằng môi trường đầu tư minh bạch, thể chế ngày càng hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và một nền hành chính kỷ cương cùng tinh thần phục vụ hiệu quả. Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Thủ đô .

Bí thư thành uỷ đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và các xã, phường rà soát và triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần mới: phục vụ nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và chịu trách nhiệm cao hơn.

Mỗi cán bộ tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là người đại diện cho hình ảnh của Hà Nội; một quyết định kịp thời, minh bạch có thể củng cố thêm niềm tin và mở ra những cơ hội phát triển mới cho Thủ đô.