Thuê 'Thần đèn' di dời ngôi biệt thự nguyên khối đồ sộ

Ngôi biệt thự đồ sộ tại phường Thuận Thành (Bắc Ninh) đang được chuẩn bị di dời nguyên khối để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

29-06-2026

29-06-2026