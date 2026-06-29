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Thuê 'Thần đèn' di dời ngôi biệt thự nguyên khối đồ sộ

| | Bất động sản

Ngôi biệt thự đồ sộ tại phường Thuận Thành (Bắc Ninh) đang được chuẩn bị di dời nguyên khối để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Di dời ngôi biệt thự đồ sộ phục vụ đường kết nối sân bay Gia Bình. 

Ngôi biệt thự nằm ở tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành (Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Thắng

Chủ ngôi biệt thự tự thuê "thần đèn" để di dời nguyên khối ngôi biệt thự phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình.

Công việc di dời nguyên khối ngôi biệt thự đồ sộ đang được tiến hành. Dự kiến việc di dời ngôi biệt thự diễn ra trong nhiều tháng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, ngôi biệt thự có kiến trúc bề thế, được xây dựng kiên cố với diện tích hàng trăm mét vuông. Ngôi biệt thự có 3 mặt tiền giáp đường.

Thay vì tháo dỡ, chủ nhà lựa chọn phương án di dời toàn bộ công trình sang vị trí mới, cách nơi cũ khoảng 100 đến 200 m nhằm bảo toàn giá trị của ngôi nhà.

Những ngày gần đây, công việc chuẩn bị di dời ngôi biệt thự gây sự chú ý của nhiều người.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, bên trong, công nhân đang làm việc để chuẩn bị di dời, xung quanh ngôi biệt thự được quây kín.

Ngoài ngôi biệt thự này, tổ dân phố Lẽ có khoảng 30 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình﻿ với Hà Nội.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

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