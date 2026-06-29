Hà Nội lên kế hoạch huy động tới 200.000 tỷ đồng qua trái phiếu với 5 ngân hàng, dồn lực triển khai đầu tư hạ tầng lớn chưa từng có

Sáng 29/6, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tại Hội nghị, UBND TP Hà Nội đã công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; là trung tâm văn hóa, tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đó, nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho các nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới là rất lớn, đặc biệt các dự án đường sắt đô thị.

Vì vậy, Thành phố cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương cho phép để thu hút nguồn lực xã hội phục vụ đầu tư phát triển. Trong đó, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là một công cụ tài chính quan trọng.

Theo kế hoạch, Hà Nội dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và trái phiếu xanh để huy động khoảng 150.000-200.000 tỷ đồng, phục vụ đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị.

Lãnh đạo Hà Nội ký kết hợp tác với 5 ngân hàng về phối hợp triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

Thông tin được đưa ra tại lễ ký kết hợp tác giữa Sở Tài chính Hà Nội với 5 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB và Agribank. Theo các biên bản ghi nhớ, nhóm ngân hàng cam kết nghiên cứu, thu xếp nguồn vốn và cung cấp các giải pháp tài chính phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Cũng tại sự kiện, Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như các biên bản ghi nhớ với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định: Hà Nội xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây cũng là giai đoạn Thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay trước hội nghị hôm nay, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, các cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, các công trình phòng, chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai quyết liệt, nhiều dự án đạt và vượt tiến độ, tạo động lực mở ra những không gian phát triển mới của Thủ đô.﻿