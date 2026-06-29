FECON triển khai dự án nhà ở xã hội hơn 1.200 tỷ đồng tại tỉnh được mệnh danh “đệ nhất danh trà” Việt Nam

Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Vạn Xuân.

Sáng 29/6, tại phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên), Công ty Cổ phần FECON Invest – thành viên Tập đoàn FECON đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Vạn Xuân với tổng mức đầu tư hơn 1.223 tỷ đồng.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 910 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người lao động và người dân trên địa bàn trong bối cảnh nhu cầu an cư tại các đô thị công nghiệp ngày càng gia tăng.

Dự án được triển khai theo quyết định giao chủ đầu tư của UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nằm trong định hướng mở rộng hệ sinh thái phát triển đô thị – nhà ở của FECON Invest tại các địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh.

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên tiếp tục nổi lên là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng phía Bắc, thu hút lượng lớn lao động và chuyên gia, kéo theo áp lực lớn về nhà ở, hạ tầng xã hội và các dịch vụ thiết yếu.

Theo quy hoạch, dự án được xây dựng trên ô đất I-OXH1 thuộc quỹ đất nhà ở xã hội của Khu đô thị Nam Thái – FECON Square City, với diện tích khoảng 2,1 ha. Ngoài khoảng 910 căn hộ nhà ở xã hội, dự án còn có 247 căn hộ thương mại, hướng tới quy mô dân số khoảng 2.670 người.

Tổng thể công trình được thiết kế đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu, cây xanh, sân chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng, nhằm hình thành môi trường sống khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.223 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý III/2029.

Dự án dự kiến triển khai từ quý II/2026 đến quý III/2029. Khi hoàn thành, công trình không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở cho nhóm đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị tại khu vực phường Vạn Xuân.

Việc phát triển nhà ở xã hội trong tổng thể một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ được xem là xu hướng phù hợp trong bối cảnh các địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp, kéo theo nhu cầu lớn về chỗ ở cho người lao động. Mô hình này giúp đảm bảo tính cân bằng giữa phát triển sản xuất – hạ tầng – an sinh xã hội, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho lực lượng lao động tại chỗ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án Vạn Xuân là một phần trong chiến lược dài hạn của FECON Invest nhằm tham gia sâu hơn vào lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, trên nền tảng kinh nghiệm nhiều năm trong xây dựng hạ tầng, nền móng và công trình kỹ thuật. Doanh nghiệp định hướng tập trung vào các dự án có hạ tầng đồng bộ, gắn với nhu cầu thực của thị trường và quá trình đô thị hóa tại các địa phương công nghiệp.

Trong quá trình triển khai, FECON Invest cùng các đơn vị liên quan cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, kiểm soát chất lượng thi công, đảm bảo tiến độ và tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường cũng như phát triển nhà ở xã hội. Doanh nghiệp đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, hướng tới mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và địa phương.