Festival Island: “Chìa khóa” khơi thông dòng chảy thương mại từ kinh tế đêm Nha Trang

Kinh tế đêm – "Mỏ vàng" đánh thức chi tiêu của du khách

Tại Sentosa (Singapore), du khách tìm đến không chỉ để nghỉ dưỡng thuần túy. Sức hút bền vững của hòn đảo này nằm ở khả năng tạo ra trải nghiệm liên tục từ ngày sang đêm. Trong đó, show nhạc nước Wings of Time bên bãi biển Siloso từ lâu đã trở thành một "nghi thức du lịch" đối với hàng triệu du khách mỗi năm. Những màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa, âm nhạc kết hợp mặt nước không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác ngoạn mục mà còn giúp kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu "sau hoàng hôn" của du khách và nâng giá trị khai thác cho toàn bộ hệ sinh thái khách sạn, dịch vụ, bất động sản khu vực.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), kinh tế đêm có thể đóng góp từ 50-70% tổng doanh thu du lịch tại các quốc gia phát triển mạnh về dịch vụ. Tại Thái Lan, kinh tế đêm đóng góp khoảng 3% GDP, tạo ra nguồn thu hàng tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó ở Trung Quốc, hơn 60% chi tiêu của du khách diễn ra vào buổi tối, góp phần giúp kinh tế đêm đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu dịch vụ.

Tại Việt Nam, mô hình này đã được chứng thực thông qua các hệ sinh thái vui chơi giải trí quy mô của Tập đoàn Sun Group. Điển hình như tại Đà Nẵng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF cùng chuỗi dịch vụ vận hành xuyên đêm dọc sông Hàn đã chuyển dịch thành phố từ nghỉ dưỡng đơn thuần sang một trung tâm trải nghiệm, đưa giá thuê căn hộ cao cấp chạm mốc 20 – 42 triệu đồng/tháng. Kịch bản này được tái hiện tương tự tại Thị trấn Hoàng hôn (Phú Quốc) – nơi các show diễn triệu USD kết hợp pháo hoa mãn nhãn cùng chuỗi trải nghiệm liên tục đã giúp Nam đảo duy trì công suất lưu trú ở mức cao suốt bốn mùa.

"Đặc sản" pháo hoa cùng chuỗi dịch vụ đưa giá thuê căn hộ tăng mạnh tại các điểm đến du lịch có Sun Group đầu tư

Nhìn từ thành công của những thủ phủ du lịch đi trước, Khánh Hòa dù sở hữu các chỉ số tăng trưởng ấn tượng với hơn 9,2 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm, nhưng bức tranh dịch vụ "sau hoàng hôn" tại trung tâm du lịch Nha Trang vẫn chưa tìm thấy một động lực bứt phá tương tự. Hoạt động về đêm tại đây vẫn khá manh mún, khiến sức chi tiêu của dòng khách khổng lồ chủ yếu tập trung vào ban ngày…

PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam nhận định: "Nha Trang hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng về khái niệm đáng sống và đáng đến nhờ lợi thế khí hậu và cảnh quan vượt trội. Nhưng thành phố vẫn đang thiếu một tọa độ kinh tế đêm đúng nghĩa để du khách kéo đến và chi tiêu suốt đêm. Đây là lúc các tập đoàn có kinh nghiệm cần tham gia để kiến tạo những mô hình bài bản hơn."

Festival Island: Công thức khơi thông dòng chảy thương mại 24/7 tại Nha Trang

Sự kiện đại nhạc hội "Mega Booming – Charmora City" quy tụ gần 30.000 khán giả phủ kín Quảng trường 2/4, Nha Trang ngày 13/6 mới đây đã chứng minh sức hút của yếu tố giải trí nếu được đầu tư bài bản và vận hành thường xuyên. Nếu Mega Booming là một phép thử cho thấy nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng về đêm của du khách, Festival Island được xem là bước đi tiếp theo nhằm biến tiềm năng thành một động lực tăng trưởng dài hạn.

Đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City do Sun Group tài trợ thu hút gần 30.000 khán giả.

Theo đó, tập đoàn Sun Group đã quy hoạch phân khu giải trí Festival Island rộng 116 ha nằm trong đại đô thị đảo Charmora City (quy mô 227 ha) tại phía Nam Nha Trang, được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc. Dự án khẳng định tầm nhìn của tập đoàn khi mang những tinh hoa vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và kiến trúc đã thành công khắp Việt Nam về với vịnh biển Nha Trang.

Trái tim giải trí của Festival Island là hồ sân khấu nước 7,3 ha – nơi trình diễn các show đỉnh cao với ánh sáng Mapping rực rỡ, pháo hoa mãn nhãn và nhạc nước hàng đêm. Cộng hưởng cùng không gian sầm uất của chợ đêm VUI-Fest hoạt động 24/7, đại lộ ẩm thực và quảng trường lễ hội, nơi đây được định vị thành một tâm điểm vui chơi bất tận, cho phép du khách dễ dàng di chuyển giữa thưởng thức nghệ thuật, mua sắm và lưu trú chỉ trong vài bước chân.

Căn hộ The Fest: Đón đầu luồng tiêu dùng tại đảo lễ hội

Sự xuất hiện của Festival Island đang mở ra một tư duy đầu tư mới cho thị trường: không mua một mét vuông nhà ở, mà là sở hữu vị trí đón đầu luồng khách tiêu dùng sầm uất.

Festival Island giúp nhà đầu tư đón đầu luồng khách chi tiêu cao

Đón dòng khách này là tổ hợp căn hộ dịch vụ The Fest tọa lạc ngay giao lộ trung tâm đảo lễ hội. Dự án quy hoạch đồng bộ gồm 3 tòa tháp (Tòa 1 cao 20 tầng, Tòa 2 cao 24 tầng với tỷ lệ căn studio tối ưu đến 60% thích hợp cho thuê ngắn ngày, và Tòa 3 cao 15 tầng kết nối trực tiếp đến clubhouse, sảnh lobby sang trọng). Nhờ sở hữu tầm nhìn trực diện hồ sân khấu nước 7,3 ha, ban công căn hộ The Fest trở thành những "khán đài VIP" để thưởng lãm pháo hoa và các show diễn hằng đêm.

Được quy hoạch theo mô hình 100% thương mại dịch vụ với pháp lý rõ ràng, The Fest sẽ mở ra cơ hội khai thác linh hoạt các mô hình lưu trú ngắn ngày, hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái vui chơi, giải trí do Sun Group kiến tạo.

"Chúng tôi tiếp tục áp dụng mô hình đã làm nên thành công cho các điểm đến Đà Nẵng, Phú Quốc: lấy lễ hội, nghệ thuật và giải trí làm lực hút dòng khách ổn định, từ đó kích hoạt sức sống thương mại cho toàn bộ khu vực, giúp các lĩnh vực đều cộng sinh và hưởng lợi bền vững," đại diện Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.

Căn hộ The Fest linh hoạt khai thác lưu trú nhờ quy hoạch 100% thương mại dịch vụ.

Khi một điểm đến sở hữu đồng thời bản sắc riêng, hạ tầng lễ hội quy mô và các mô hình dịch vụ vận hành liên tục, giá trị của bất động sản không còn nằm đơn thuần ở diện tích xây dựng, mà nằm ở khả năng đón đầu dòng người, dòng trải nghiệm và dòng tiền được tạo ra từ chính sức sống của tọa độ đó.

Song hành với chiến lược đầu tư bài bản, Sun Property cũng đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn cho nhà đầu tư trong giai đoạn đầu ra mắt. Theo đó, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán không vay vốn được chiết khấu 5%, thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ được hưởng mức chiết khấu lên tới 12%. Đối với khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 30 tháng, góp phần giảm áp lực dòng tiền trong quá trình đầu tư. Đặc biệt, chương trình Sun Early Key cho phép khách hàng chỉ cần thanh toán 70% giá trị căn hộ để nhận nhà, mở ra cơ hội khai thác cho thuê ngay khi dự án đủ điều kiện bàn giao, vận hành.