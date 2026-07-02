The Rey Edition - “tọa độ săn tìm” giữa cuộc săn duplex nội đô

Trong bức tranh nguồn cung hạng sang nội đô ngày càng khan hiếm, dòng sản phẩm duplex hữu hạn như The Rey Edition tại Rivea Residences đang trở thành "tọa độ săn tìm" của giới thượng lưu Hà Thành.

Điểm nghẽn nguồn cung trong phân khúc hạng sang nội đô Hà Nội

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào cuộc sàng lọc rõ nét. Theo dữ liệu quý I/2026 từ One Mount Group, phân khúc thứ cấp tại Thủ đô ghi nhận khoảng 11.100 giao dịch, giảm 50% so với quý trước; riêng phân khúc căn hộ đạt khoảng 4.000 giao dịch, giảm 60% theo quý. Cùng kỳ, Bộ Xây dựng cũng ghi nhận nhóm căn hộ và nhà ở riêng lẻ đạt hơn 30.850 giao dịch, tương đương 81,5% so với quý trước.

Lượng giao dịch giảm rõ rệt cho thấy tâm lý đầu cơ lướt sóng đang dần nhường chỗ cho các quyết định thận trọng hơn. Khách hàng hướng sự quan tâm đến những sản phẩm mang lại giá trị thật, có khả năng tăng trưởng trong dài hạn, sở hữu pháp lý vững vàng. Vị trí hiếm có trong quỹ đất lõi trung tâm hoặc các khu vực bứt tốc hạ tầng càng là một điểm cộng lớn.

Trong khi đó, nguồn cung mới của bất động sản phân khúc cao cấp trong nội đô những năm gần đây trở nên ngày càng khan hiếm. Từ năm 2021, Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử đã siết chặt chiều cao công trình tại khu phố cũ và các khu vực hạn chế phát triển, phổ biến chỉ từ 4 - 7 tầng. Các tiêu chuẩn khắt khe về quy hoạch càng khiến những sản phẩm có quy mô, chiều cao và tiêu chuẩn sống khác biệt trở nên hữu hạn. Trong đó, căn hộ duplex càng là "hàng hiếm của hiếm" khi thường chỉ chiếm khoảng 1 - 2% tổng giỏ hàng của một dự án, đồng thời đòi hỏi thiết kế phức tạp, diện tích lớn, tiêu chuẩn hoàn thiện cao và đầu tư lớn.

Bộ sưu tập Duplex The Rey Edition và quy luật giá trị của sự hữu hạn

Khi sự hữu hạn trở thành một bảo chứng giá trị, những sản phẩm hội tụ vị trí, tầm cao và trải nghiệm khác biệt thường được ví như "vàng mười" của thị trường. The Rey Edition - bộ sưu tập duplex tại Rivea Residences là một điển hình nổi bật trong bức tranh ấy. Tọa lạc tại Vĩnh Hưng, trong phạm vi Vành đai 2.5 - khu vực được xác định thuộc đô thị trung tâm và nội đô lịch sử theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, dự án kề cận trục Minh Khai - Vĩnh Tuy, chỉ khoảng 9 phút tới Hồ Gươm, đồng thời kết nối linh hoạt tới Phố cổ, trung tâm lịch sử và các trục hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

The Rey Edition - bộ sưu tập duplex hữu hạn tại Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Từ cao độ lý tưởng tầng 20 đến tầng 35, giá trị của The Rey Edition tiếp tục được mở rộng bằng tầm nhìn panorama ra phố cổ, công viên hồ sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15 ha, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - không gian sinh thái, văn hóa chủ đạo của Thủ đô theo tầm nhìn 100 năm. Trong bất động sản hạng sang, các tài sản đồng thời sở hữu tầm nhìn sông nước, công viên và khả năng kết nối trung tâm luôn có sức hút bền vững, bởi đó là những lợi thế tự nhiên khó tái lập.

Không chỉ đắt giá bởi tầm nhìn, The Rey Edition còn được phát triển như những "dinh thự trên không" dành cho nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư và chiều sâu trải nghiệm. Các căn duplex có diện tích từ 224,74 - 303,96 m² , không gian thông tầng cao 6,8m cùng hệ kính hộp Low-E hai lớp full-height từ trần đến sàn. Hệ kính này giúp tối ưu ánh sáng, mở rộng tầm nhìn, giảm bức xạ nhiệt và gia tăng hiệu quả cách âm, tạo nên một không gian sống khoáng đạt nhưng vẫn tĩnh tại giữa nhịp đô thị.

Đặc biệt, ban công rộng tích hợp bể bơi và sân vườn riêng ngay trong căn hộ là đặc quyền thượng lưu hiếm gặp trên thị trường căn hộ nội đô. Không dừng lại ở một khoảng logia để lấy sáng hay đón gió, The Rey Edition mở ra một "khoảng nghỉ" riêng tư trên tầng cao, nơi chủ nhân có thể chạm vào mặt nước, bước ra khoảng xanh và tận hưởng nhịp sống thư thái ngay trong tổ ấm của mình. Sự hiện diện của hồ bơi, sân vườn và tầm nhìn mở không chỉ làm giàu trải nghiệm sống mỗi ngày, mà còn tạo nên dấu ấn khác biệt cho tài sản trong phân khúc hạng sang.

The Rey Edition mở ra trải nghiệm "resort tại gia" với bể bơi và sân vườn riêng ngay tại căn hộ. Ảnh: Meygroup

Giá trị của The Rey Edition còn được "thăng hạng" bởi hệ đặc quyền dành cho chủ nhân duplex. Từ chỗ đỗ xe định danh tại tầng B1, thang máy riêng đặc quyền kiểm soát bằng thẻ từ, vân tay hoặc Face ID, đến các tiện ích cao cấp như Golf 3D, Private Cinema, Cigar Lounge và các dịch vụ vận hành cá nhân hóa, mỗi tiện ích đều hướng tới một trải nghiệm sống thuận tiện hơn, riêng tư hơn và được chăm sóc kỹ lưỡng hơn cho chủ nhân.

Với giới thượng lưu, giá trị của một bất động sản không dừng ở việc định vị một chuẩn sống cho hiện tại, mà còn nằm ở khả năng neo giữ giá trị theo thời gian. Sở hữu vị trí lõi trung tâm hiếm hoi; tầm nhìn di sản đắt giá; thiết kế thông tầng khoáng đạt và những ưu quyền tinh tuyển cho cộng đồng chủ nhân danh giá, The Rey Edition tạo nên sức hút khác biệt trong phân khúc hạng sang. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ nội đô ngày càng khan hiếm, bộ sưu tập duplex The Rey Edition vì thế càng nhận được sự quan tâm bởi những chủ nhân và nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.