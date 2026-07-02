Có quỹ căn linh hoạt bậc nhất thị trường, dự án ba mặt hướng sông của Sunshine gây chú ý tại Tây Hồ Tây

Dự án mang đến làn gió mới cho thị trường Tây Hồ Tây với bộ sưu tập căn hộ cao cấp đa dạng, diện tích linh hoạt từ 69,8m² đến 345m², đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở thực của nhiều nhóm khách hàng.

Sunshine River Park mở ra khoảng lựa chọn hiếm có tại Tây Hồ Tây

Tọa lạc tại phường Phú Thượng, ngay sát mặt tiền đại lộ cảnh quan sông Hồng, kế cận công viên Phú Thượng 20ha; tổ hợp Sunshine River Park vừa được Sunshine Group động thổ vào tháng 3 năm nay đang thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường. Dự án được xem là lời giải cho nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng chuyên gia quốc tế và các gia đình thành đạt đang dịch chuyển về khu vực Tây Hồ Tây. Thay vì giới hạn ở một vài loại hình căn hộ truyền thống, Sunshine River Park phát triển danh mục đa dạng từ căn 2PN, 3PN đến Dual Key & Penthouse (diện tích tim tường từ 69,8m² đến 345m²) – biên độ rất hiếm tại khu vực Tây Hồ Tây và có thể nói là bao phủ gần như toàn bộ nhu cầu ở thực hiện nay.

Sunshine River Park là tổ hợp căn hộ cao cấp diện tích linh hoạt, cao 25 tầng, 3 tầng hầm và trực diện trục cảnh quan sông Hồng

Cụ thể, các căn hộ 2 phòng ngủ từ 69,8-87,1m², may đo hoàn hảo cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, gia đình trẻ, hoặc cộng đồng chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu vực Tây Hồ Tây. Layout căn hộ tối ưu hóa diện tích tiếp sáng, mang lại không gian sống cao cấp, năng động với mức vốn đầu tư và chi phí vận hành hợp lý.

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 69,8-87,1m² tại Sunshine River Park

Dòng căn hộ 3 phòng ngủ từ 89-114,6m² hướng tới nhu cầu an cư lâu dài của các gia đình đa thế hệ hoặc gia đình hạt nhân có nhiều thành viên. Với thiết kế phòng khách khoáng đạt kết hợp cùng các phòng ngủ riêng tư, căn hộ đảm bảo sự gắn kết ấm cúng của cả nhà nhưng vẫn tôn trọng không gian cá nhân của từng thành viên.

Dòng căn hộ 3 phòng ngủ từ 89-114,6m² tại Sunshine River Park

Đặc biệt, dự án sở hữu BST 20 căn Dual Key giới hạn với diện tích gần 150m² – dòng sản phẩm được xem là "của hiếm" trên thị trường hiện nay. Thiết kế thông minh kết hợp một căn hộ 2 phòng ngủ và một căn studio với chìa khóa, lối đi riêng biệt. Gia chủ có thể linh hoạt sử dụng: vừa ở vừa cho thuê, làm không gian làm việc độc lập tại nhà, hoặc tạo thành không gian sống chung nhưng hoàn toàn riêng tư cho gia đình nhiều thế hệ.

Dành cho các khách hàng có nhu cầu tận hưởng cao nhất về không gian sống, dự án có BST penthouse độc bản có diện tích từ 203,9–345m², mang tính cá nhân hóa và khác biệt tuyệt đối. Với số lượng giới hạn cùng tầm nhìn panorama đắt giá trực diện sông Hồng, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, đây được xem là những tài sản biểu tượng, hoàn thiện bức tranh sống hạng sang tại Sunshine River Park

Dự án chỉ có 4 căn penthouse diện tích từ 203,9–345m²

Sự linh hoạt đang trở thành thước đo mới của bất động sản cao cấp

Một thực tế dễ nhận thấy tại Tây Hồ Tây là phần lớn các dự án cao cấp đang phát triển theo hướng căn hộ diện tích lớn, điển hình các căn hộ 2PN thường có diện tích từ 90m² trở lên, kéo theo tổng giá trị sở hữu ở mức cao. Điều này giúp phân khúc hạng sang duy trì tính độc quyền, nhưng cũng khiến thị trường thiếu vắng những sản phẩm diện tích vừa phải dành cho nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia nước ngoài hoặc những người đề cao hiệu quả sử dụng hơn là quy mô không gian.

Sự xuất hiện của Sunshine River Park với các căn hộ diện tích linh hoạt từ 69,8 - 345m² đang góp phần đa dạng hóa nguồn cung cao cấp tại một trong những thị trường cho thuê sôi động bậc nhất Hà Nội. Đặc biệt, dự án tọa lạc tại nơi tập trung đông đảo cộng đồng cư dân, chuyên gia nước ngoài và đội ngũ quản lý cấp cao đến từ hơn 80 quốc gia, đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm trường học quốc tế, đại sứ quán, trung tâm văn phòng hạng A và các trung tâm thương mại quy mô lớn đang phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ nổi bật bởi thiết kế sản phẩm linh hoạt, Sunshine River Park còn được phát triển theo định hướng urban resort với với hệ sinh thái mặt nước uốn lượn, thác tràn đa tầng; tổ hợp wellness tầng 25 với khu xông hơi, bể sục riêng tư; Infinity Pool vô cực và Sky Garden trên tầng mái… vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sunshine River Park sở hữu hệ tiện ích đặc quyền được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế

Với bộ sưu tập căn hộ diện tích linh hoạt, Sunshine River Park đang mang đến một lựa chọn mới cho những khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa chất lượng sống, hiệu quả tài chính và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.