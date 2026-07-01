Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi

Mới đây, Hà Nội chính thức khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tạo động lực mở rộng không gian phát triển và hình thành các cực tăng trưởng mới của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.