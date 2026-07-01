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Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi

| | Bất động sản

Giao cắt 3 tuyến đường sắt hiện hữu, hành lang metro số 10 sẽ đi qua trung tâm hành chính tương lai cùng loạt siêu dự án tỷ USD. Đây hứa hẹn là "bệ phóng" làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường bất động sản Thủ đô.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 1.

Mới đây, Hà Nội chính thức khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tạo động lực mở rộng không gian phát triển và hình thành các cực tăng trưởng mới của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 2.

Trong số đó, tuyến metro số 10 được đánh giá có vai trò đặc biệt khi không chỉ kết nối khu vực trung tâm mà còn tạo thành một vành đai đường sắt đô thị, liên kết hàng loạt cực tăng trưởng mới ở cả phía Bắc, phía Tây và phía Đông Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 3.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 10 có chiều dài khoảng 43 km, kết nối khu vực Cổ Loa với Võ Chí Công, Vành đai 3, Vành đai 2,5 và khu đô thị Times City. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng 206.786 tỷ đồng. Đây là tuyến có chức năng giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời kết nối trực tiếp nhiều tuyến metro khác trong tương lai.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 4.

Khu vực Cổ Loa là điểm khởi đầu của tuyến metro số 10, đồng thời cũng là khu vực hội tụ nhiều dự án quy mô lớn của Thủ đô. Bên cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đang dần hoàn thiện, đại đô thị Vinhomes Global Gate được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành một trung tâm mới về thương mại, dịch vụ, triển lãm lớn ở phía Bắc sông Hồng.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 5.

Từ Cổ Loa, tuyến metro số 10 đi dọc theo đường Trường Sa, hướng về cầu Nhật Tân. Đây là hành lang giao thông chiến lược kết nối phía Bắc sông Hồng với khu vực trung tâm, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ dẫn tới sân bay Nội Bài và chuỗi đô thị phía Tây Bắc Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 6.

Tuyến đường sắt đô thị dự kiến đi dọc cầu Nhật Tân kết nối với đường Võ Chí Công, khu vực có tốc độ đô thị hóa thuộc nhóm nhanh nhất Hà Nội trong hơn một thập kỷ qua. Dọc hai bên tuyến hiện tập trung nhiều khu đô thị, tổ hợp văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại quy mô lớn.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 7.

Đáng chú ý, tuyến metro số 10 đi qua khu đô thị Tây Hồ Tây, khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hà Nội, nơi dự kiến bố trí trụ sở của 13 bộ, ngành Trung ương. Đây cũng sẽ là điểm giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), góp phần tăng khả năng kết nối trong toàn mạng lưới metro của Thủ đô.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 8.

Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake Tây Hồ Tây) có quy mô 186,3 ha, là một trong những khu đô thị hiện đại nhất phía Bắc Hà Nội. Với quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống hạ tầng liên tục được hoàn thiện, Starlake hiện sở hữu mặt bằng giá căn hộ, biệt thự và nhà liền kề thuộc nhóm cao nhất thị trường, đồng thời trở thành điểm đến của nhiều dự án bất động sản hạng sang và các tổ chức, doanh nghiệp lớn.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 9.

Tiếp đó, tuyến đường sắt này giao cắt với tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tại khu vực Hồ Tùng Mậu. Khi hoàn thành, hai tuyến sẽ kết nối trực tiếp với nhau, góp phần hình thành mạng lưới metro liên thông, mở rộng khả năng di chuyển giữa khu vực phía Bắc, phía Tây và trung tâm thành phố.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 10.

Hơn nữa tuyến metro số 10 sẽ kết nối khu vực Mỹ Đình theo trục Lê Đức Thọ trước khi bám theo đường vành đai 3. Khi đưa vào khai thác, tuyến metro sẽ góp phần chia sẻ áp lực giao thông trên trục vành đai 3, tuyến đường thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 11.

Sau khi bám theo vành đai 3, hướng tuyến chuyển sang trục vành đai 2,5. Tại đây, tuyến metro số 10 sẽ giao cắt với metro Cát Linh - Hà Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách chuyển tuyến và mở rộng khả năng kết nối giữa khu vực phía Tây, phía Nam với trung tâm Hà Nội. Hiện nhiều đoạn của tuyến Vành đai 2,5 đang được tăng tốc thi công nhằm sớm hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 12.

Dọc hành lang Vành đai 2,5 tập trung nhiều dự án bất động sản quy mô lớn như Royal City và Masteri Cao - Xà - Lá. Theo quy hoạch, dự án Masteri Cao - Xà - Lá có quy mô khoảng 11 ha, phát triển tổ hợp thương mại - dịch vụ, căn hộ cao cấp, văn phòng và hệ thống trường học. Trong đó, khoảng 5,2 ha được bố trí cho công trình hỗn hợp thương mại - dịch vụ; hơn 1,73 ha dành cho giáo dục; hơn 1,5 ha phát triển văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn và khoảng 0,45 ha dành cho các công trình công cộng.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 13.

Tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp đại đô thị Times City trước khi vượt sông Hồng trở về Đông Anh. Với quy mô hàng chục tòa chung cư cao tầng và mật độ cư dân thuộc nhóm lớn nhất Hà Nội, Times City được đánh giá là một trong những khu vực có nhu cầu sử dụng giao thông công cộng rất cao. (Ảnh: Hùng Cường).

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi- Ảnh 14.

Khi hoàn thành, tuyến số 10 sẽ kết nối trực tiếp các đại đô thị lớn như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây và Times City, đồng thời liên thông với các tuyến metro số 2, Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông. Dự án còn được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển không gian đô thị và gia tăng liên kết giữa các cực tăng trưởng của Hà Nội trong giai đoạn tới.

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Bài và ảnh: Văn Đoan

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