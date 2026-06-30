Chuyên gia quy hoạch: Chọn an cư tại Tây Bắc TP.HCM là “tầm nhìn vượt thời đại”

Trong xu hướng dịch chuyển đó, Tây Bắc TP.HCM được đánh giá là vùng đất hội tụ nhiều lợi thế tự nhiên để kiến tạo những di sản truyền đời, nơi bình yên và thịnh vượng của đa thế hệ được gìn giữ trọn vẹn.

Địa thế "thách thức" ngập lụt - lợi thế mới của bất động sản

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, trong hơn ba thập kỷ qua, nền đất thành phố đã sụt lún tích lũy khoảng 1m, tốc độ lún phổ biến hiện dao động từ 2-5 cm mỗi năm.

TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định, phần lớn khu vực nội thành hiện hữu chỉ có độ cao tự nhiên khoảng 0,5-2 m so với mực nước biển. Với kịch bản biến đổi khí hậu cực đoan, toàn bộ vùng lõi trung tâm sẽ đối mặt với nguy cơ bị nhấn chìm.

"Thực tế này buộc các nhà đầu tư và phát triển đô thị phải thay đổi tư duy, bởi lựa chọn địa thế đã trở thành yếu tố sinh tử quyết định giá trị tài sản trong dài hạn", ông Sơn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, khu vực Tây Bắc trở thành tọa độ chiến lược nhờ lợi thế tự nhiên tuyệt đối. Không chỉ sở hữu độ cao địa hình trung bình 5-10m so với mực nước biển, vùng đất này còn có nền địa chất ổn định hiếm có. Minh chứng rõ ràng nhất là việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chọn khu vực Nhuận Đức tại Tây Bắc TP.HCM để đặt mốc độ cao thế kỷ của quốc gia, phục vụ công tác theo dõi sụt lún và xác định mực nước biển trung bình.

Dưới góc nhìn quy hoạch, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn khẳng định, hướng phát triển về phía Tây Bắc là lựa chọn chiến lược để nâng cao năng lực thích ứng của TP.HCM trước thiên tai: "Đã đến lúc thành phố cần nhìn Tây Bắc như một trung tâm mới, nơi hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai."

Trong định hướng phát triển đó, Vinhomes Sài Gòn Park quy mô 1.080 ha được quy hoạch để trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển đa cực của TP.HCM.

Nền móng kiến tạo giá trị sống vững bền

Theo chuyên gia phong thủy Lê Thanh Nhàn, nền đất vững chãi không chỉ mang ý nghĩa về mặt địa chất mà còn tạo nền tảng cho cuộc sống ổn định của nhiều thế hệ.

Đối với người lớn tuổi, không gian sống cao ráo là phương thuốc tự nhiên tốt nhất cho hệ xương khớp và hô hấp. Đối với các trụ cột gia đình, sự vững chãi của địa tầng mang lại tâm lý an tâm, kiên định, giúp sự nghiệp giữ được thế cân bằng trước những biến động của thương trường. Đó chính là gốc rễ của triết lý "đất có vững thì nghiệp mới bền".

Thế đất "thượng phong" hiếm có mang lại cho Vinhomes Sài Gòn Park đặc quyền sinh thái khó sao chép. Khai thác lợi thế được bao bọc bởi hệ thống kênh Xáng, dự án dành tới 200 ha diện tích cho cây xanh và mặt nước, hình thành không gian sinh thái quy mô lớn giữa cửa ngõ Tây Bắc.

"Nước là biểu tượng tối thượng của tài lộc. Thế đất ‘tựa thủy tụ tài’ tại đây không chỉ mang đến môi trường sống đắt giá mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trị bền vững của tài sản", chuyên gia Lê Thanh Nhàn phân tích.

Vinhomes Sài Gòn Park dành tới 200 ha cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo chuẩn sống sinh thái giữa vùng đất địa linh nhân kiệt

Sự cộng hưởng giữa tinh hoa phong thủy và mô hình "All-in-one" kiến tạo nên một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của đa thế hệ. Giá trị này tiếp tục nhân lên khi đặt trong bức tranh quy hoạch vĩ mô, nơi Vinhomes Sài Gòn Park đóng vai trò hạt nhân đón đầu kỷ nguyên bứt phá hạ tầng của vùng Tây Bắc TP.HCM.

Tọa lạc tại tâm điểm các trục huyết mạch như Quốc lộ 22, Vành đai 3, Metro số 2 và đặc biệt là tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài khởi công ngày 1/7, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ được kéo sát vào trung tâm Quận 1 (cũ) với thời gian di chuyển chỉ còn 20-25 phút, tương đương kết nối từ Phú Mỹ Hưng hiện tại, mở ra đặc quyền kết nối giao thương thần tốc.

Địa thế "thượng phong - thuỷ tụ sinh tài" cộng hưởng hạ tầng giao thông kết nối hoàn hảo là bảo chứng giá trị di cho Vinhomes Sài Gòn Park.

Dưới góc nhìn quy hoạch, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn khẳng định Tây Bắc TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử. Khu vực này hiện đang nằm ở "vùng trũng về giá", trong khi biên độ phát triển của cả hạ tầng giao thông lẫn hạ tầng xã hội đều còn cực kỳ lớn.

"Đây là tầm nhìn vượt thời đại, những cư dân lựa chọn an cư tại đây sẽ không phải chịu những hệ lụy từ triều cường và nạn ngập lụt", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bằng việc đặt những viên gạch đầu tiên cho chuẩn mực sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Sài Gòn Park đang tiên phong biến lợi thế địa hình thành nền tảng cho một di sản truyền đời giá trị, nơi mạch sống thịnh vượng được gìn giữ vẹn nguyên qua nhiều thế hệ.