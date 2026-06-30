Quy hoạch Hà Nội 100 năm: Thêm sân bay gần Ninh Bình, 300 km metro hiện đại

Không chỉ mở rộng trên mặt đất, Hà Nội còn được định hướng phát triển không gian ngầm nhiều tầng và khai thác vùng không gian thấp dưới 3.000 m để phục vụ taxi bay, thiết bị bay không người lái và các phương tiện giao thông thế hệ mới.