VREBD 2026: AHS Property góp mặt trong Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc Việt Nam

Giải thưởng danh giá tôn vinh doanh nghiệp sở hữu năng lực triển khai và chất lượng dịch vụ vượt trội

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn, trong đó chất lượng dịch vụ, năng lực triển khai và uy tín thương hiệu ngày càng trở thành những thước đo quan trọng đối với các đơn vị phân phối. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VREBD 2026) với chủ đề "Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số", hướng tới nâng cao chuẩn mực nghề môi giới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc Việt Nam là một trong những hạng mục vinh danh có giá trị của ngành, dành cho các doanh nghiệp đáp ứng hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện về năng lực kinh doanh, hiệu quả triển khai, chất lượng đội ngũ, uy tín thương hiệu, mức độ tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp cũng như những đóng góp đối với sự phát triển minh bạch của thị trường. Trải qua nhiều vòng thẩm định của Hội đồng bình chọn và vượt qua nhiều đơn vị trên cả nước, AHS Property đã được xướng tên trong Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc Việt Nam, ghi dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Thành lập từ năm 2021, AHS Property định hướng phát triển theo mô hình tư vấn phát triển dự án và phân phối bất động sản chuyên nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng hơn 150 dự án, hơn 100 đối tác chiến lược và ghi nhận hơn 4.000 giao dịch thành công. Danh mục dự án trải rộng trên nhiều phân khúc, từ căn hộ cao cấp, khu đô thị, biệt thự nghỉ dưỡng đến các tổ hợp bất động sản quy mô lớn như Rue De Charme, Eurowindow Twin Parks, Anlac Green Symphony, Ivory Villas & Resort, KN Paradise - Cam Ranh, The Matrix One Premium, The Cosmopolitan, Starlake The Prime, Flamingo Golden Hill, Legacy Hill, Legacy Hinoiri, Galia Hanoi, Jade Square, Masteri Era Land Mark, Masteri Trinity Square,…

Song hành với việc mở rộng danh mục dự án, AHS Property cũng thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu như Masterise Homes, MIK Group, Flamingo Holdings, Daewoo E&C Vina, KN Holdings, SJ Group, Tập đoàn An Lạc, Tập đoàn Nam Cường, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Tập đoàn An Thịnh, Tập đoàn Hà Đô,…

AHS Property không ngừng đào tạo nâng cao năng lực nhân sự đáp ứng những nhu cầu khắt khe của thị trường

Việc được vinh danh tại VREBD 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của AHS Property, mà còn phản ánh xu hướng thị trường ngày càng đề cao các doanh nghiệp phát triển bằng năng lực thực chất, chất lượng dịch vụ và những giá trị bền vững, qua đó góp phần lan tỏa các chuẩn mực nghề nghiệp trong lĩnh vực môi giới và phân phối bất động sản.

Chiến lược phát triển bền vững lấy giá trị thực làm nền tảng

Khi thị trường bất động sản chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và đề cao chất lượng dịch vụ, vai trò của các đơn vị phân phối không còn dừng ở kết nối giao dịch. Họ ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình tư vấn phát triển dự án, xây dựng chiến lược bán hàng và đồng hành cùng chủ đầu tư để đưa sản phẩm đến đúng khách hàng mục tiêu.

Trong bối cảnh đó, AHS Property lựa chọn phát triển trên nền tảng hệ giá trị Action - Heart - Solution. Doanh nghiệp đề cao tinh thần chủ động trong hành động, lấy sự tận tâm làm nền tảng xây dựng niềm tin và hướng đến những giải pháp phù hợp cho từng dự án cũng như nhu cầu khách hàng. Song song với đó, AHS Property tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực, chuẩn hóa vận hành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả phối hợp. Định hướng này không chỉ tạo nên bản sắc riêng của AHS Property mà còn là cơ sở để xây dựng quan hệ hợp tác bền vững với các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng.

Đội ngũ AHS Property luôn sẵn sàng hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường Bất động sản

Xuất hiện trong Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc Việt Nam tại VREBD 2026 là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của AHS Property. Theo đại diện doanh nghiệp, giải thưởng này vừa ghi nhận những nỗ lực đã qua, vừa tạo động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đội ngũ và hoàn thiện năng lực tư vấn, phân phối, tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư và khách hàng, hướng tới sự phát triển bền vững chung của thị trường bất động sản.