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Miền Tây sắp có siêu khu đô thị lớn nhất lịch sử 6,2 tỷ USD nằm tại thành phố trực thuộc Trung ương

| | Bất động sản

Miền Tây sắp có siêu khu đô thị lớn nhất lịch sử 6,2 tỷ USD nằm tại thành phố trực thuộc Trung ương

TP Cần Thơ đang hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Theo Báo Xây dựng, UBND TP Cần Thơ vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất với tổng cộng 43 dự án, có diện tích hơn 5.348 ha nhằm phục vụ phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp và các dự án trọng điểm.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, trong số 43 dự án có 37 dự án mới với diện tích hơn 5.216 ha và 6 dự án chuyển tiếp với diện tích hơn 131 ha. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2026 theo quy định.

Đáng chú ý, danh mục thu hồi đất lần này có nhiều dự án đô thị quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn ha.

Nổi bật nhất là dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có diện tích 2.945 ha, trải dài trên các xã Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước và Thạnh Hóa. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong đợt trình lần này, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ ven sông.

Mới đây, vào ngày 15/6, Tổ công tác 3175 của UBND TP Cần Thơ cũng đã ban hành Kế hoạch số 131 về xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung xúc tiến đầu tư Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Nhiều thủ tục pháp lý quan trọng của dự án dự kiến được triển khai trong năm 2026 như: Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó là tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Thành phố phấn đấu hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong quý III/2026.

Miền Tây sắp có siêu khu đô thị lớn nhất lịch sử 6,2 tỷ USD nằm tại thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm của TP Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, dự án này có diện tích khoảng 2.945 ha, quy mô dân số dự kiến 300.000 người.

Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp nhiều tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện, lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển bền vững. Cơ cấu sử dụng đất bao gồm nhà ở thấp tầng, biệt thự và các tòa chung cư cao tối đa 35 tầng.

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