Việt Nam sắp xây dựng công viên lịch sử 30.000 tỷ đồng trên khu "đất vàng" trung tâm TP.HCM, quy mô hơn 150ha

Đây là một trong những công trình trọng điểm được triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình tái thiết toàn bộ không gian ven sông Sài Gòn khu vực trung tâm theo định hướng phát triển đô thị xanh, mở và bền vững.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 29.317 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), gồm 5 dự án khu. Theo đó, khu 1- Bến nhà Rồng Khánh Hội 51,6ha; khu 2 - Bến Bạch Đằng 10,4ha; khu 3 và khu 4 – Cảnh quan ven sông Sài Gòn 53 ha, khu 5 – Công viên cảnh quan dọc theo Rạch cá Trê 37,5ha.

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, thành phố dự kiến xây dựng hệ thống bãi đậu xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại ngầm, phục vụ nhu cầu gửi xe, mua sắm và vui chơi của người dân, du khách.

Trong khi đó, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được phát triển thành công viên văn hóa Bến Nhà Rồng. Hiện nhiều khu nhà kho, bến bãi, xưởng sản xuất, văn phòng thuộc khu vực cảng cũ đã được di dời để chuẩn bị cho việc triển khai dự án.

Tại khu vực khu cảng Khánh Hội, một phần nhà kho hiện hữu sẽ được cải tạo thành tổ hợp công cộng, thương mại và không gian triển lãm sáng tạo theo quy hoạch.

Song song với đó, dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội cũng đang được đẩy nhanh tiến độ sau 2 tháng khởi công.

Trước đó, ngày 29/4, TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công hạng mục cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tại Bến Nhà Rồng.

Hạng mục chỉnh trang (quy mô 9ha) thuộc giai đoạn 1 của dự án. Toàn khu có quy mô gần 40ha, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Giai đoạn này dự kiến triển khai trong 120 ngày, kịp khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9 tới đây.﻿

Song song, trục đường Nguyễn Tất Thành dọc dự án đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận dài 2,5 km sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe, kết hợp xây hầm chui nút giao Hoàng Diệu quy mô tối thiểu 4 làn xe và xây mới cầu Tân Thuận 1 để thay thế cây cầu cũ đã vượt quá niên hạn sử dụng. Đây là các tuyến huyết mạch nối liền khu vực trung tâm Thành phố với phía Nam.