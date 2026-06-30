Sunshine Group đưa di sản hoàng gia Pháp hơn 340 năm vào biểu tượng Branded Residences phía Đông Hà Nội

Từ những giá trị truyền đời đến xu hướng lựa chọn tài sản trú ẩn của giới tinh hoa

Tâm điểm của sự kiện là tọa đàm với chủ đề "Tái cấu trúc danh mục đầu tư và xu hướng lựa chọn ‘tài sản trú ẩn’ của giới tinh hoa", với sự tham dự của PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, trong bối cảnh lạm phát và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về những tọa độ có triển vọng tăng trưởng dài hạn và khả năng tạo lập giá trị bền vững. Trong cấu trúc đó, bất động sản tiếp tục giữ vai trò là kênh thu hút vốn quan trọng, đặc biệt là các dự án được phát triển bài bản, gắn với quy hoạch tốt và tầm nhìn dài hạn.

"Với Hà Nội, trong định hướng quy hoạch mới, khu vực phía Đông là một trong những không gian phát triển có nhiều lợi thế, được hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng và quy hoạch đồng bộ. Những dự án có được phát triển bài bản tại khu vực này sẽ đón đầu dòng tiền trong thời gian tới", PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định bất động sản là kênh hút vốn quan trọng trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn

Trong bối cảnh dòng tiền ưu tiên những tài sản có giá trị bền vững, Branded Residences (BĐS hàng hiệu) ngày càng được xem là "tài sản trú ẩn" mới của giới tinh hoa. Với nguồn cung hữu hạn, tiêu chuẩn vận hành quốc tế, chất lượng dịch vụ đặc quyền và giá trị khai thác lâu dài, phân khúc này đã dần vượt khỏi vai trò của những sản phẩm xa xỉ về phong cách sống để trở thành tài sản chiến lược có khả năng tăng trưởng bền vững bất chấp biến động của giới siêu giàu toàn cầu.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences - biểu tượng tiên phong của không gian sống hàng hiệu phía Đông Hà Nội

Nếu phiên tọa đàm mở ra câu chuyện về những giá trị đầu tư vững bền theo thời gian, thì hành trình trải nghiệm tiếp theo lại dẫn dắt các thượng khách bước sâu hơn vào ngôn ngữ kiến tạo của một biểu tượng hàng hiệu Thủ đô.

Tọa lạc tại Long Biên – cực tăng trưởng thịnh vượng mới của Hà Nội, gần siêu cầu Trần Hưng Đạo và hầm chui Cổ Linh, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences là dự án Branded Residences tiên phong mà Sunshine Group kiến tạo tại phía Đông, tiếp nối chuỗi dự án hàng hiệu đang hiện diện tại tâm điểm thượng lưu Ciputra.

Sa bàn dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences giữa không gian NobleX Sales Gallery - văn phòng bán hàng chuẩn 5 sao với quy mô hơn 1.200m² tại Long Biên

Chia sẻ về tầm nhìn dự án, bà Phan Mỹ An – Phó Tổng Giám đốc NobleX khẳng định, bộ sưu tập 413 căn Sky Villas giới hạn tại đây là lời cam kết mạnh mẽ về sự riêng tư tuyệt đối dành cho cộng đồng tinh hoa. Đặc quyền này được hiện thực hóa với 100% dinh thự trên không đều sở hữu thang máy riêng dẫn vào từng căn hộ, vườn cảnh quan và bể bơi biệt lập giữa tầng không.

Theo bà Phan Mỹ An – Phó Tổng Giám đốc NobleX, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences là dự án Branded Residences tiên phong tại khu Đông Hà Nội

Thấm đẫm tinh thần L'Art de Vivre, dự án đưa nghệ thuật sống tinh tế đậm chất Pháp lên một tầm cao mới. Từ những thương hiệu nội thất di sản dẫn dắt xu hướng toàn cầu, hệ thống Autobot tự động tiếp nhận và đưa siêu xe về không gian đỗ riêng bằng thang máy chuyên biệt, đến bể bơi nâng hạ sàn linh hoạt thay đổi định kiến về không gian hay chuẩn vận hành 5 sao từ WorldHotels ... Tất cả không dừng lại ở chuẩn mực tiện ích, mà đã chạm đến ngưỡng nghệ thuật độc bản – một tuyên ngôn phong cách sống của những chủ nhân danh giá.

Bộ sưu tập 413 căn Sky Villas giới hạn là lời cam kết mạnh mẽ về sự riêng tư tuyệt đối dành cho cộng đồng tinh hoa

Trải nghiệm ẩm thực tinh hoa cùng di sản hoàng gia Pháp hơn 340 năm

Điểm nhấn thăng hoa cảm xúc của sự kiện là hành trình ẩm thực nghệ thuật Pháp kết hợp cùng De Dietrich – thương hiệu thiết bị bếp hoàng gia với di sản hơn 340 năm. Được xem là biểu tượng tối cao của ngành thiết bị bếp châu Âu với tính năng vượt trội và thiết kế sang trọng, De Dietrich từ lâu đã là trợ thủ đắc lực tạo nên những món ăn chuẩn Michelin và là sự lựa chọn hàng đầu của giới mộ điệu toàn cầu.

Đầu bếp tái hiện tinh hoa ẩm thực Pháp cùng thiết bị bếp De Dietrich, mang đến cho khách mời hành trình trải nghiệm vị giác tinh tế

Tại các căn Sky Villas của Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, De Dietrich được tuyển chọn như một mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm chuẩn mực sống. Từ các thiết bị bếp cao cấp đến hệ thống hút mùi tích hợp liền mạch, tất cả sẽ biến không gian bếp thành điểm chạm của nghệ thuật vị giác và những khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn.

Sự kiện "L’Art de Vivre"góp phần khẳng định triết lý kiến tạo không gian sống di sản của Sunshine Group

Khép lại với sự kết hợp hài hòa giữa tri thức đầu tư và trải nghiệm thực tế, sự kiện "L’Art de Vivre" thêm một lần nữa khẳng định tâm huyết của Sunshine Group trong hành trình kiến tạo chuẩn mực sống mới cho giới tinh hoa, nơi mỗi trải nghiệm đều được cá nhân hóa để chạm tới những giá trị trọn vẹn, thăng hoa và đích thực của bất động sản hàng hiệu.