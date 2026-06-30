DXMD Vietnam vào Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Bất động sản Việt Nam 2026

Chiều ngày 27/6/2026, tại Thành phố Cần Thơ, Lễ Vinh danh Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam đã quy tụ những doanh nghiệp, các chuyên gia và tổ chức uy tín trong ngành bất động sản trên cả nước. Đây là sự kiện thường niên do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường.

DXMD Vietnam được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Bất động sản Việt Nam 2026 – một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của doanh nghiệp.

DXMD Vietnam được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026

Đây không chỉ là kết quả tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, năng lực và hiệu quả hoạt động, mà còn là minh chứng cho uy tín thương hiệu đã được khẳng định thông qua những dự án thành công và sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác trên toàn thị trường bất động sản Việt Nam.

Uy tín tạo nên thương hiệu: DXMD Vietnam mang giá trị thực cho đến sự ghi nhận ở tầm quốc gia sau hơn nửa thập kỷ

Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Bất động sản Việt Nam 2026 không đến từ một chiến dịch triển khai dự án thành công, một dự án nổi bật hay một giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn. Đó là sự ghi nhận dành cho một hành trình bền bỉ theo đuổi giá trị thực, lấy uy tín làm nền tảng và lấy đối tác, khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tư vấn, phát triển và phân phối bất động sản uy tín tại khu vực phía Nam. Không ngừng nâng cao năng lực triển khai thị trường, chuyên nghiệp hóa đội ngũ và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, doanh nghiệp đã tạo dựng được niềm tin với các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng trên nhiều phân khúc bất động sản.

Trong giai đoạn phát triển sắp tới, DXMD Vietnam tiếp tục kiện toàn bộ máy vận hành và mở rộng quy mô nhân sự nhằm đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về hoạt động môi giới bất động sản như chứng chỉ hành nghề, mã số môi giới và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp,... Song song đó, doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh, đa dạng hóa loại hình sản phẩm và phân khúc thị trường, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Duy Khánh - Tổng Giám Đốc DXMD Vietnam nhận cúp và chứng nhận từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS)

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Bất động sản Việt Nam 2026 không chỉ là niềm tự hào của tập thể DXMD Vietnam, mà còn là sự khẳng định cho những giá trị doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi "Cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt – nâng cao giá trị cuộc sống" trong suốt chặng đường phát triển. Đây đồng thời là động lực để DXMD Vietnam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, đối tác và thị trường trong thời gian tới.

"Chúng tôi rất trân trọng sự ghi nhận này. Nhưng với DXMD Vietnam, danh hiệu không phải là đích đến. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn mỗi ngày, tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng, những giải pháp hiệu quả và giữ vững niềm tin mà khách hàng, đối tác đã dành cho mình. Phía trước vẫn còn nhiều mục tiêu lớn, và DXMD Vietnam sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng ấy." – Ông Nguyễn Duy Khánh, Tổng Giám Đốc DXMD Vietnam chia sẻ.